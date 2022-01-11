Gayet kuvvetli bir oyuncu laptop’u kullanırken toplam performansı onun kadar yüksek olmayan bir laptop’a geçiyorum. Yeni bilgisayarım Lenovo Yoga Slim 7i Pro. Şimdi size dışarıdan bakıldığında biraz mantıksız gibi görünen bu seçimin aslında ne kadar mantıklı olduğunu anlatmaya çalışacağım.

Eski laptop’um gerçekten çok güzeldi; üç yılı aşkın süredir kullanmama rağmen halen piyasanın en güçlüleri – kuvvetlileri arasındaydı bence. Büyük bir ekranı, zor işlerin efendisi muazzam bir Intel işlemcisi vardı. Hangi açıdan bakarsanız bakın gücünü ve kuvvetini belli eden bir pehlivan gibiydi 🙂

Ancak son zamanlarda canlı yayınlarda da söylediğim gibi sırt çantamın çok ağırlaştığını hissediyordum. Büyük şarj cihazı ve laptop’un toplam ağırlığı nedeniyle çoğu zaman bilgisayarımı ofiste bırakmaya başlamıştım. Masaüstü bir bilgisayar değil de laptop tercih etmenin en büyük nedeni günümüzün en büyük konforlarından (veya dayatmalarından) biri olan mobilite ihtiyacı değil mi? Bilgisayarınızı yanınızda taşı(ya)madığınız zaman doğal olarak bu mobiliteden de vazgeçmiş oluyorsunuz. Daha doğrusu bazı önemli işleri cep telefonunuzun küçük ekranında veya biraz daha büyük olan tabletlerle çözmeye alışıyorsunuz.

Evet sanırım olayın, yani benim yeni bir laptop’a geçmemin temelini oluşturan argüman yukarıda okuduğunuz satırlardı.

Gelelim Lenovo Yoga Slim 7i Pro’ya…

Geride bıraktığımız Eylül ayının sonlarında Lenovo Türkiye’nin PR şirketinden Cenk beni aradı ve eğer incelemek istersek Lenovo’nun çok önem verdiği yeni bir laptop’unu yönlendireceğini söyledi. Ancak “değişik” bir ricası vardı. Genellikle inceleme ürünleri yayıncılara belirli süreler için emanet edilir. Daha önce Cenk aracılığıyla Lenovo ile birçok benzer zaman planlaması yapmıştık. Cenk bu sefer herhangi bir zaman sınırlamamız olmadığını bu cihazın GERÇEKTEN, uzun süre kullanılmasını ve bu kullanıcı deneyiminin Lenovo ile paylaşılmasını istiyordu. “Sizden web sitenizde bir inceleme yazısı veya YouTube kanalınızda bir video beklentimiz yok. Biz bu laptop’un uzun süre kullanılması sonucu oluşacak kullanıcı görüşlerinizi merak ediyoruz” benzeri bir şeyler söyledi.

Türkiye’de gerçek son kullanıcıların deneyimlerinden oluşan tek video serisini yapan birisi olarak fikri çok beğendim. 15 – 20 gün sonra da bir kurye Lenovo Yoga Slim 7i Pro’yu ofisimize teslim etti.

Açıkça söylemek gerekirse bilgisayar değiştirmekten çok keyif alan biri değilim; bana hep çok zor gelmiştir. Belgeler, fotoğraflar, şifreler nedeniyle bir bilgisayardan diğerine göç etme işini hep ev taşımak gibi zor bir iş olarak değerlendiririm 😉 O nedenle Lenovo Yoga Slim 7i Pro ofise ulaştığında birkaç gün hiç elini sürmedim. Hatta kolisini açıp cihaza bakmadım bile. Cihazı gerçek anlamda kullanma sözünün ağırlığıyla sanırım tam bir hafta sonra Lenovo Yoga Slim 7i Pro’ya geçiş yaptım.

İlk izlenim…

Lenovo Yoga Slim 7i Pro deneyimimin geri kalanını YouTube kanallımızd ayayınlanan videoda anlattım. İzlemenizi öneririm. Ancak bilgisayarın 14 inçlik ekranı, hafifliği ve pil süresinden gayet memnun olduğumu bir kez de buradan tekrar etmek isterim.

Bu arada Lenovo Türkiye’ye bu güzel hediyeleri için bir kez da ha teşekkür ederim.

Lenovo Yoga Slim 7i Pro Teknik Özellikleri:

3.30 GHz hızında çalışan Intel 11. nesil Core i7 işlemci

16 GB RAM

1 TB SSD

14 inç 2.8K Dolby Vision destekli ekran

Intel IRIS ekran kartı + NVIDIA GeForce MX450 ekran kartı