Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci yarısı için geçerli olacak asgari ücreti belirledi. Komisyon üçüncü toplantısında anlaşmaya vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmenin ardından yeni asgari ücreti açıkladı. Buna göre 1 Temmuz 2023 itibariyle geçerli olacak brüt asgari ücret 13 bin 214 lira, net asgari ücret ise 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Bu rakamlar, asgari ücrete yüzde 34’lük bir zam anlamına geliyor.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, “2023’ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari, ücret tutarı 13 bin 214 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında artırmış bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücretten memnun olduklarını ancak enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Atalay, “İnşallah bu enflasyon kontrol altına alınır, zamlar olmaz. Hem asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor. Marketteki fiyatların bir an önce kontrol altına alınması gerekiyor.” dedi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise yeni asgari ücret için, “Dengeli bir rakam için çalıştık. Bütün imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak istihdamını gözeten bu rakama evet demenin memnuniyeti içindeyim.” açıklamasında bulundu.

Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 15 bin 762 lira 63 kuruş olarak hesaplandı. Ocak 2023’te belirlenen mevcut asgari ücretin işveren maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruştu.