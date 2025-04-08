Yasemin Kay Allen, yalnızca oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Arka Sokaklar dizisine katılan güzel oyuncunun özel hayatındaki sürpriz gelişme, hayranlarını şaşkına çevirdi. Uzun süredir sessiz kalan Yasemin Kay Allen, eski sevgilisiyle yeniden bir araya geldi.

Yasemin Kay Allen FBI sevgilisi ile tekrar el ele!

Yasemin Kay Allen sevgilisi kim? Yasemin Kay Allen FBI sevgilisi olarak tanınan Erdal Kaya ile yeniden bir araya geldi. Yasemin Kay Allen, bu sessiz ayrılığı New York’ta verdiği bir pozla sonlandırdı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sevgilisi ile el ele bir kare yayınladı.

Amerika’da buluştukları öğrenilen ikili, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Yasemin Kay Allen FBI sevgilisi ile ilişkisini tekrar gözler önüne sermesi, ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Yasemin Kay Allen sevgilisi hakkında çıkan haberler sıkça merak uyandırırken, bu hamle sosyal medyada “yeni başlangıç” olarak yorumlandı.

Yasemin Kay Allen kimdir sorusunun cevabını merak ediyorsanız, ilgili içeriğimizi okumanızı tavsiye ediyoruz. İlginizi Çekebilir: Yasemin Kay Allen Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Filmleri Neler?

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