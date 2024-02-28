Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve kumar oynatan 1.212 internet sitesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Bu hamle, vergi kaçakçılığının önlenmesi ve vatandaşların korunması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yasa dışı işler yapan internet sitelerine Bakanlık darbesi geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Yasa Dışı Bahis ve Kumara Karşı Sert Darbe!

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, 2016-2023 yılları arasında 227 bin 630 yasa dışı bahis ve kumar sitesinin erişiminin engellendiğini, ancak bu sitelerin çoğunun farklı isimlerle yeniden faaliyete geçtiğini belirtti.

Bu nedenle, 1.212 internet sitesi için tekrar suç duyurusunda bulunulduğunu vurgulayan Şimşek, bu sitelerin 3’ünün Türkiye’den, geri kalanlarının ise ABD, Ermenistan, Hollanda, Almanya, Tayvan ve 22 farklı ülkeden yayın yaptığı bilgisini verdi.

Yasa dışı bahis ve kumar siteleri, vergi kaçakçılığı ve kayıpları, dolandırıcılık ve son dönemde dillerden düşmeyen kara para aklama gibi birçok riski beraberinde getiriyor. Bu siteler, lisanssız ve denetsiz bir şekilde faaliyet gösterdikleri için vatandaşların da mağduriyet yaşamasına neden olabiliyor.

Hükümet, yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleyi önemli bir öncelik olarak görüyor. Bu amaçla, Mali Suçlarla Mücadele Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlar arasında koordinasyon sağlanıyor.

Vatandaşların, yasa dışı sitelerden uzak durmaları ve sadece lisanslı ve denetlenen sitelerde oyun oynamaları tavsiye ediliyor. Bu sayede vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık gibi risklerin düşürülmesi amaçlanıyor. Bakanlık bu konuda oldukça titiz davranıyor ve yasa dışı bahis ile kumar sitelerinin peşini bırakmayacak gibi görünüyor.

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