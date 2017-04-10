Yaprakların Damarları Daha Uzun Batarya Ömrü Sağlayabilir

Batarya ömrünü uzatmaya yönelik bir çok çalışmalar yapılmaya devam ediliyor ve bu çalışmaların önemli bir kısmı umut verici.

Batarya ömrü çalışamalarına yönelik yapılan son araştırmalardan birisi de yaprakların damarlarına yönelik. Araştırmacılar yaprakların içerisinde besleyici maddelerin optimum şekilde dağılmasını sağlayan damar yapısını taklit etmeye çalışıyor.

Çinko oksit nanopartiküller ile oluşturulacak ağlar yaprağın damarlarını taklit edecek ve minimum enerji ile maksimum materyal transferi gerçekleştirecek. Yaprak benzeri tasarım ile sadece şarj etme ve şarjı kullanma alışkanlıklarının bataryaya olan negatif etkisi düşürülmeyecek aynı zamanda lityum bataryalardaki elektrotların üzerine binen yük de düşürülecek.

Yaprak tasarımı ile şarj kapasitesi %25 artacak, daha hızlı şarj etme mümkün olacak ve kullanım ömrü artacak. Şarj sistemlerinde genel olarak araştırmalar sürüyor ancak bu gelişmelerin hiç birini bitmiş ürün olarak görebilmiş değiliz. Çinko oksit çok zor bulunan bir materyal değil ancak nanopartikülleri seri üretim şeklinde üretmek biraz zor. Teknloji büyük bir potansiyel taşıyor ancak bir süre daha kullandığım lityum iyon pillere muhtaç gibiyiz.