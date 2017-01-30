Yapay Zekacılar Elon Musk’ın Trump ile Olan İlişkisinden Endişeli

Yapay zeka topluluğunun yüksek profilli üyelerin Elon Musk’ın, Donald Trump’ın danışmanı olmasından dolayı rahatsız ve bunlar gerçekten önemli isimler.

Elon Musk, Donald Trump’ın ekonomi danışmanlarından bir tanesi ve hükümetle olan bu ilişkisi rahatsız edici. Facebook’un yapay zeka bölümü yöneticisi Yann LeCun, Musk’a Twitter üzerinden seslendi ve yaptığı şeyi bir an önce bırakmasını, eğer kalırsa bunun Musk’ın kendi mirasına zarar verdiğini dile getirdi.

Google’ın DeepMind araştırmacısı ve Oxford Üniversitesi profesörü Nando de Freitas’da Twitter üzerinden Yann LeCun’a katıldı ve OpenAI üyelerinin Trump ile yakın ilişkiden dolayı neler hissettiklerini sordu. Musk ise Trump’ın müslüman mülteci karşıtı politikasını Twitter üzerinden eleştirmiş ve ülkenin problemleriyle uğraşmanın en iyi yolunun bu olmadığını belirtmişti.

Çin merkezli teknoloji devi Baidu’nun baş araştırmacısı Andrew Ng ise yeni bir kampanya başlatmış ve dünyanın en büyük yapay zeka etkinliklerinden biri olan Nöral Bilgi İşleme Sistemleri konferansının Amerika dışında bir yerlerde yapılması gerektiğini belirtti. Ng, Twitter üzerinden başlattığı kampanyada bilimin herkese açık olması gerektiğini ve müslümanların yasaklanmış bir ülkede böyle bir etkinlik yapılamayacağını dile getirdi. Bunun için bir de change.org üzerinde imza kampanyası başlatıldı.