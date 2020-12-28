Yapay zeka tarafından yapıldığı aklınıza bile gelmeyecek 6 iş!

Yapay zeka hayatımızın her yerinde ve tahmin edilenden bile büyük bir hızla gelişmeye, günlük yaşantımızın birçok alanına dahil olmaya devam ediyor. Öyle ki, bu sofistike yazılımlar gelişmiş algoritmalar kullanarak çevreyle sürekli bir etkileşim halinde bulunuyor ve bu yolla her geçen gün bilgisine bilgi katıyor. Tabi, bu kadar karmaşık olmaları onları anlaşılması ve ulaşılması zor, sadece bilim ve bilim-kurgu dünyasına ait gibi gösterse de, gerçek şu ki, yapay zeka konusunda potansiyel sınırsız. Gelin, bu uçsuz bucaksız potansiyele yakından bakalım.

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Yapay zeka tarafından yapılan, “Yok artık” dedirtecek o 6 iş

İşte yapay zekanın o sınırsız potansiyelini gözler önüne seren, çeşitli sektörleri kapsayan 10 iş:

#1- Yazarlık

Her ne kadar yaratıcılık gerektiren işler güvende gibi gözükse de, yapay zeka o alana da çoktan elin atmış durumda. Öyle ki, günümüzde film senaryosu; makale; ve roman bile yazabilen yapay zekalar mevcut! Şu an için mükemmel seviyeler de olmasalar da, yapay zeka tarafından yazılmış ilk kitaplarımızı okumaya başlayacağımız günler çok uzak gözükmüyor.

#2- Müşteri hizmetleri temsilciliği

Hayır, o sizi sinirlendiren; sorununuzu çözmekten aciz ve aynı ezberlenmiş kalıpları tekrar etmekten ileri gidemeyen online müşteri hizmetleri sayfası robotlarından bahsetmiyoruz. Bu yapay zekalar insan sesinden tutun, çok daha doğal cümleler kurmaya kadar birçok yeteneğe sahip. Bu tip, gerçekten iş halledebilen ve aktif olarak kullanılmakta olan yapay zekaların belki de en iyi örneklerinden biri Google Duplex. Duplex, Google Asistan yardımıyla restoranlardan rezervasyon yapmanıza yarayan bir program. Bu hizmet, programa üye restoranların veri tabanlarını kullanarak size restoranla görüşmeye gerek kalmadan rezervasyon yapma olanı sağlıyor. Yapay zeka tarafından yönetildiği için, 24 saat ve beklemeye gerek kalmadan rezervasyonunuzu yapabiliyorsunuz. İnsan sesini mükemmel bir şekilde anlayabilmesi de cabası!

#3- Mahkeme kararları

Korkmanıza gerek yok, robotların hakimlik ve savcılık yaptığı çağa henüz gelmedik. Ancak, The Predictive Software isimli bir program ABD’deki yargıçlarının kararlarında daha adaletli ve doğru olmaları için onlara yardım ediyor. Bu program geçmiş dava ve verilere bakarak yargıçlara tavsiyede bulunma prensibiyle çalışıyor. Bu yazılımın diğer bir avantajı ise, insanın aksine, herhangi bir önyargıya sahip olmaması.

#4- Banka güvenliği

Yapay zeka, şüpheli satın almalar ve hesap bilgileri hırsızlığı gibi diğer banka güvenlik sorunlarını yapay zeka kullanmayan programlara ve insanlara kıyasla çok daha etkin bir şekilde engelliyor. Yapay zekanın banka güvenliği konusundaki en büyük avantajı ise olan olayları gerçek zamanlı takip edebilmesi.

#5- Nesli tükenen hayvanları ve doğayı korumak

Yapay zeka sadece insanların işine yaramıyor. Örneğin, uydu görüntüleri ve ses kayıtları kullanarak nesli tükenen balinaların konumlarını belirleyip; hayvan koruma derneklerine haber veren bir yazılım bile mevcut.

#6- Güzel Sanatlar

Yazımızın başında dediğimiz gibi, yapay zeka yaratıcılık gerektiren işlerde de kendini her geçen gün geliştiriyor. Bu alanlardan biri, tabi ki de, güzel sanatlar. Bu teknoloji, şiirden grafik dizayna, resimden müziğe kadar geniş bir skalada güzel sanat eserleri üretebiliyor. Müzik gibi alanlarda daha başarılı da olsa, yapay zekanın tek başına (insan yardımı olmadan) yaptığı bir resmin 432 bin Amerikan Dolarına satıldığını belirtmekte fayda var.

İşte yapay zekanın yaptığı o resim çalışması:

Kaynak: MakeUseOf