Günümüzün en önemli teknoloji gündemini yapay zeka oluşturuyor. Global dev Microsoft’un ChatGPT isimli yapay zeka sesli chat teknolojisini üreten OpenAI’ye yaptığı milyarlarca dolarlık yatırım ile birlikte iyice görünür olan bu yarışta Google Brad ile cevap verirken, Apple, Amazon, Alibaba gibi devler de kendi yapay zeka sistemleriyle yarışa katılacaklarını duyurdu. Yapay zekanın kullanımı işsizlik dalgası mı yaratacak sorularını beraberinde getirirken, ABD, Avrupa Birliği hem de G7 ülkeleri yapay zekanın kısa bir süre sonra dönüştüreceği yakın geleceğin kontrollerinde bulunması için çeşitli hamlelere başvurduğunu açıkladı. Tüm bunlar olurken insanlarla kurduğu iletişim sayesinde yapay zeka her geçen saniye kendini geliştirip, yeniliyor. Kuşkusuz bu ilerleme en çok marketing sektörü için avantajlar sunuyor. Yapılan araştırmalara göre müşterilerin yüzde 76’lık bölümü yapay zeka ürünleriyle gerçekleşen marketing çalışmalarının kendi istek ve beğenilerinin anlaşılması sonucunu doğurduğunu düşünüyor. Aynı zamanda 2030 yılına kadar dünyan ekonomisinin yüzde 14’lük bölümünün tamamen yapay zeka kaynaklı üretim ve çözümler ile oluşacağının öngörülmesi teknolojinin son imkanlarını ilk kullanan sektör marketing alanında hem büyük bir heyecan hem de bir beklenti yaratıyor. Digital Exchange’in uzman pazarlama ve teknoloji ekibi, yapay zekanın pazarlama çalışmalarını nasıl değiştireceğini ve yeni nesil pazarlama teknolojilerini değerlendirdi.

Bu teknolojiyi kullanma alışkanlığı artacak

Yapay zekanın ilk olarak marketing metni yaratımında önemli rol üstleneceğini belirten Digital Exchange’in pazarlama ve teknoloji ekibi, “Şimdiden ChatGPT kullanılarak oluşturulan çeşitli reklam senaryoları sosyal medya kampanyalarındaki yerini almaya başladı. Hollywood’un da South Park başta olmak üzere birçok yapımında senaryolarını yapay zeka sistemleriyle yazdırmasıyla birlikte bu furya giderek artış kaydedecek” dedi. Yapay zekanın henüz öğrenme aşamasında olduğunu kaydeden Digital Exchange’in ekibi şu bilgileri verdi:

“Hiç de uzak olmayan bir gelecekte marketing faaliyetlerindeki reklam senaryosu, broşür ilan sloganları, Influencer pazarlama metinleri yapay zeka tarafından yazılacak. Bunun birinci sebebi çabuk ve hatasız yazıya duyulan ihtiyaç olacak. Daha sonra da başta teknoloji şirketlerinin marketing faaliyetleri olmak üzere, tüm markalar gelişmenin, değişmenin ve dönüşmenin karşılığını teknolojiden olabildiğince faydalanmış marketing faaliyetlerinde bulacak. Diyebiliriz ki bir süre sonra insan elinden çıkma reklam metinleriyle karşılaşmamız çok daha düşük olacak. Bunun nedenlerinden biri de yapay zekanın, elindeki tüm verileri analiz ederek reklamı yapılacak ürün ve hizmete ilişkin en doğru, vurucu, hedef kitleye yönelen metinleri üretebilme kapasitesi olacak. Yapay zeka ile marketing metinleri şu sonuçları yaratacak:

İnsanların yönettiği kampanyaya oranla gelirleri artıracak.

Oluşturduğu kampanyayı daha izlenir kılacak.

Hedef kitlenin arzularına uygun sonuçlar üretecek.

Tüketici davranışlarını en iyi şekilde analiz edecek.

Bu özellikleri nedeniyle de bugünden başladığı ve yaygınlaştığı üzere kampanya metinlerinin yapay zeka tarafından oluşturulması, kampanya stratejilerinde yine yapay zeka chat robotlarından yararlanılması uygulamaları olağan marketing faaliyetlerine dönüşecek.”

Müşteri analizi en iyi şekilde yapılıyor

Yapay zekanın aynı zamanda video ve fotoğraf üretimi konusunda da kullanıldığını ve marketing faaliyetlerinde şimdiden bu alanda önemli mesafe kat edildiğini hatırlatan Digital Exchange pazarlama ve teknoloji ekibi şu bilgileri paylaştı:

“Marketing’in en büyük ihtiyaçlarının başında hedef kitleye sunulacak ürün ve hizmetin fotoğraf ile videoları gelir. Bu noktada ürünü ve hizmeti iyi bilen, tüketici isteklerini en doğru şekilde analiz eden, yayınlanacak sosyal medya mecrasında hangi tarz içeriklerin ilgi çektiğini öngören ve buna uygun şekilde fotoğraf la video üreten yapay zeka programları en önemli yardımcımız konumundalar. Onlara yüklediğimiz fotoğraf ve videoları çeşitli şekilde montajlayıp, ses ile efekt ekleyerek eskiden çok uzun sürede gerçekleşen eylemleri şimdi birkaç dakika içinde devreye alabiliyorlar. Yapay zeka video ile fotoğraf programları ve onlara eklenen ses yazılımları sadece işleri hızlandırmakla kalmıyor, kaliteyi artırıyor, işleri mobil ve masaüstü için uygun hale getiriyor, yapılması gereken Photoshop ile efektleri kendisi hallediyor. Bu sayede tüketiciden çok daha fazla beğeni ve geri dönüş alan, markayı da hoşnut eden video marketing’den, reklam filmlerine, afiş çalışmalarından pazar yeri düzenlemelerine kadar birçok işi yapmak mümkün oluyor.”

Tüm bilgileri birleştirerek veri havuzu oluşuyor

Birçok küresel firmanın müşteri memnuniyetini artırmak, onlarla daha fazla bağlılık üzerine inşa edilen ilişkiler kurmak ve satışlarını artırmak için yapay zeka ile üretim ve satış faaliyeti gerçekleştirdiğinin altını çizen Digital Exchange pazarlama ve teknoloji ekibi, “Yapay zeka elindeki verileri kullanabildiği ölçüde verimlilik sağlar. Satış ve üretime ilişkin tüm bu bilgiler aynı zamanda pazarlama alanında da büyük bir veri deposu oluşturuyor. Birbiriyle konuşabilen yapay zeka uygulamaları pazarlamada en büyük ihtiyaçların başında gelen

Hedef kitleyi seçme

Onlara doğru ürünü sunma

Pazarlamayı en çok izlenme oranını alacak sosyal medya platformunda gerçekleştirme gibi birçok bilgiyi sağlar.

Bu açından kampanyaların yapılma fikrinin oluşmasından bütçesinin tesis edilmesine, hangi Influencer’ın seçileceğinden, reklamın hangi TV kanalında ve hangi dizide yer alacağına dair birçok alanda yapay zekanın pazarlamadaki etkinliği her geçen gün artıyor. Ancak bu yöntemleri kullanan pazarlama şirketleriyle çalışan markalar başarıya daha kolay ulaşabiliyor” bilgisini paylaştı.

Anket işleri de ondan soruluyor

Doğal dil işleme ve doğal dil oluşturma ile yapay zeka kullanımının teknolojinin her alanında giderek arttığını, markaların da bu yöntemlerle ürün ve hizmetlerini ürettiğini ifade eden Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, “Marketing sektörü yapay zekayı sadece senaryo yazmak yada video, fotoğraf içeriği üretmek için kullanmıyor. Müşteri memnuniyetini, beklentisini, hedefini ölçmek bizim için çok önemli bir veridir. Veri olmadan da iyi bir reklam kampanyası başarısız olur. Yapay zeka bu noktada birçok anket yapılması ve analiz edilmesini sağlıyor. Bunun yanında e-posta pazarlaması da bizim işimizin çok önemli bir parçası. E-posta pazarlama için de yapay zeka birçok avantajlar sunuyor. Çevriden kullanılacak metne, görsele kadar kampanyayı baştan aşağı düzenliyor ve uyguluyor” dedi.

Kendini yenileyen şirketler olmalı

Bugün marketing ajanslarının kendini yapay zekanın imkanlarını kullanma kabiliyetine göre sınıflandırması gerektiğini ifade eden Emrah Pamuk, “Marketing sektörü teknolojiyi en yakından kullanan alanların başında geliyor. Artık yeni dönemin pazarlama yönteminin yapay zekadan ayrı düşünülemeyeceği ortada. Bu nedenle de markaların kampanyalarına başlamadan önce reklam firmalarına ‘Yapay zeka konusunda ne düşünüyorsunuz?’, ‘Yapay zeka donanımlarınız ile hangi marketing başarısını elde ettiniz’ sorularını yöneltmesi gerekir. Bu da reklamda rekabeti ve beraberinde ise başarıyı getirir. Yapay zeka geleceği şekillendirecek. Reklamsız gelecek ise mümkün değil. İkisini bir arada yürütebilen çağdaş ajanslar ise en doğru bilgi ve en iyi içerikle markalara altın çağını yaşatacak” ifadelerini kulandı.