1912 yılında kurulan Japon devi Yanmar’ın ülkemizdeki tam iştiraki Yanmar Turkey, İzmir Torbalı’daki tesisinde iç pazar ve ihracat için çeşitli motor ve kabin seçeneklerine sahip Solis ile Yanmar marka traktörler üretiyor. Geçen yılda 2.201 adet ile Türkiye’nin en çok traktör satan 8’inci üretici marka olma başarısını gösteren Yanmar Turkey, aynı zamanda YTAgri markası ile birçok ülkeye silaj, çizel, dip kazan ve balya makinası gibi tarımsal ekipmanların da ihracatını gerçekleştiriyor. Yanmar Turkey’in yeni nesiller yetiştirerek toplum için daha iyi bir gelecek sunmayı hedeflediği ‘Sakura – Gelecek Çiçek Açsın’ projesinde, tarım alanları başta olmak üzere; şirketin faaliyet alanları içerisinde yer alan kara, deniz ve şehir alanlarında etkinlikler gerçekleştiriyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) proje partneri Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinde, İzmir’de yaşayan 12-15 yaş arası 30 başarılı ortaokul öğrencisi, Yanmar’ın insanların ve geleceğin çiçek açmasını hedefleyen HANASAKA Felsefesi doğrultusunda alanında profesyonel eğitmenlerden eğitimler alıyor. Mart ayından bugüne devam eden ve dört ay sürmesi planlanan programda öğrenciler, Yanmar Turkey’in ‘Sürdürülebilir Bir Gelecek’ vizyonuyla tarımsal üretim ve toprağı tanıma, sunum teknikleri, öğrenmeyi öğrenme, yoga, müzik, yüzme gibi derslerde ise hem eğleniyor hem de potansiyellerini keşfediyor.

Yanmar Turkey ekibi, üretim tesisi gezisine eşlik etti

Geçtiğimiz günlerde, Yanmar Turkey’in Torbalı’daki traktör üretim tesisinde kapsamlı bir fabrika gezisine katılan 30 öğrenci, program kapsamında toprağı işleyen ve hasadın toplanmasını sağlayan traktörlerin üretim aşamalarını yakından görme fırsatı buldu. Tarım alanındaki farkındalıklarını artırma amaçlı düzenlenen fabrika gezisinde öğrencilere, Yanmar Turkey Fabrika Müdürü Caner Akıncı, Pazarlama Müdürü Tuğçe Akman ile Yanmar Turkey Genel Merkezi ve Traktör Üretim Tesisi çalışanları eşlik etti.

Üretimin her sürecini yakından incelediler

Projeye katılan öğrenciler, Yanmar Turkey’in farklı kademelerden çalışanının bulunduğu ekibe, Solis ve Yanmar marka traktörlerin üretim süreçleri hakkında merak ettikleri tüm soruları yöneltme fırsatı buldu. Öğrenciler, fabrikada üretilen Stage V motora sahip traktörlerin daha az yakıt kullandığını ve çevreye daha az sera gazı salınımı gerçekleştirerek tarlada, bahçede çiftçilerin tarımsal üretiminin başrolünde bulunurken aynı zamanda doğayı korumaya katkı sunduğunu öğrendi. Yanmar Turkey ekibi, fabrikada üretilen traktörlerin Kafkasya’dan Ortadoğu’ya, Balkanlar’dan Avrupa ve Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyaya da ‘Made in Turkey” damgasıyla ihraç edilerek Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlandığı konusunda da öğrencileri bilgilendirdi. Üretim hatlarını gezen öğrenciler, Solis ve Yanmar marka traktörleri yakından inceleme fırsatı bulurken, Yanmar Turkey ekibinden gelecekte sürücüsü olmayan otonom traktörlerin de üretime başlayacağı; çiftçiler için hem klasik hem de yeni nesil traktörlerin ne gibi yenilikler getireceğini de öğrenmiş oldular.

Tarımsal üretime olan ilgi bizi mutlu ediyor

Sakura – Gelecek Çiçek Açsın projesi kapsamında eğitim alan öğrencileri üretim tesisinde ağırlamaktan dolayı tüm çalışanların büyük bir mutluluk yaşadığını aktaran Yanmar Turkey Pazarlama Müdürü Tuğçe Akman, “HANASAKA Felsefemiz ışığında başladığımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında geleceğimizin teminatı çocuklarımızın tarımsal üretime olan ilgisi bizi çok mutlu etti. Proje partnerimiz AYDER iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz etkinlikler hem eğitici hem eğlenceli geçiyor. Fabrika ziyareti esnasında, öğrencilerimizin sürdürülebilirlik konusundaki farkındalıkları, ürün tasarımı, tarım sektöründeki kariyer imkanları ile ilgili soruları, bizi çok sevindirdi. Fabrikamızda onları ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk. Tarımın önemi, traktörlerin üretim ve kalite kontrol süreçlerini yerinde görmeleri ve uzmanlarımızla konuşarak bilgi almalarının onlara yeni bir pencere açtığını düşünüyoruz.” diye konuştu.

Hediyeleri geleceğe çiçek açan tohumlar oldu

Yanmar Turkey’in AYDER iş birliği ile yürüttüğü Sakura – Gelecek Çiçek Açsın projesinin üretim tesisi gezisinin sonunda öğrencilere, HANASAKA Felsefesini anlatan broşür, çanta, şapka ve kalemlerin dışında etkinliğin hatırasını yaşatmak üzere kitap ayracının üzerinde çeşitli çiçek tohumları da hediye edildi.