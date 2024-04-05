Traktör imalatı dünya gıda üretimini de doğrudan etkilediği için motorlu taşıtlar arasında satış performansı en çok merak edilen kategoriyi oluşturuyor. Tam bir tarım ülkesi olan Türkiye bu açıdan dünyanın dördüncü büyük traktör pazarı olarak kendi gücünü ortaya koymayı başarıyor. Dünya genelinde 2023 verilerine göre yüzde 2.8’e yakın büyüme ile 1.8 milyon adet olarak gerçekleşen traktör satışları, ülkemizde de %30’luk bir büyüme gerçekleştirerek 64 bin adetten 80 bin adedin üzerine yükseldi.

Solis ve Yanmar traktörler çok sevildi

112 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Japon markası Yanmar, Türkiye’deki tam iştiraki Yanmar Turkey ile 2017 yılından beri faaliyet göstererek traktör satışlarında önemli bir başarı elde etti. Çevreye duyarlı, daha az yakıt ile daha fazla güç elde edilen Stage V motora ve çeşitli kabin ile çekiş gücüne sahip İzmir Torbalı tesisinde üretilen traktörleri pazara sunan Yanmar Turkey, Solis ve Yanmar marka traktörleriyle sektörde en çok satış yapan 8. üretici oldu. Yanmar Turkey, 2023 yılında 2 bin 128 adet Solis ve 73 adet Yanmar marka olmak üzere toplam 2 bin 201 adet traktör satışı ile pazar payını, 4 yılda 2.7’ye yükseltti. Yanmar Turkey’in bu başarısında, gerçekleştirdiği etkin pazarlama ve satış faaliyetlerinin yanı sıra yaygın bayi, uzman servis ve yedek parça ağı etkili oldu.

“2024’te pazar payımızı artıracağız”

Yanmar Turkey’in önemli bir yatırımla Eylül 2023’te devreye aldığı ve tam kapasiteye ulaştığında üretimini 3.5 katına çıkaracak olan, İzmir Torbalı’da bulunan traktör üretim tesisinde çeşitli motor, çekiş ve kabin seçeneklerine sahip Solis ve Yanmar marka traktörler üretiliyor. Her türlü arazi ve iklim koşulunda düşük yakıt tüketimi ile yüksek performans ve kaliteli sürüş deneyimi sunması amacıyla tasarlanıp üretilen Solis ve Yanmar marka traktörler, tarla, bağ ve bahçede gösterdikleri başarı ile çiftçilerden tam not alıyor.

Yakaladıkları başarının arkasında güçlü bir üretim, Ar-Ge, satış, pazarlama, bayi ve servis ağının bulunduğunu ifade eden Yanmar Turkey Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kanbir,

“Çiftçimizin istediği her türlü arazi ve iklim koşulunda performansından ödün vermeden, aynı zamanda düşük yakıt tüketimi ile çalışan bir traktöre sahip olmaktır. Bu traktörün de kaliteli ve güçlü bir markaya ait olmasını önemli ve değerli bulurlar. Bu anlamda Yanmar’ın, 112 yılı aşkın üretim gücü ve İzmir’deki üretim tesislerinde üretimin verdiği güven duygusu çok kısa bir sürede çiftçilerimizde karşılık buldu.

Üretimden pazarlamaya, bayilerimizden yedek parça tedarikine kadar kurduğumuz güçlü ve güvenilir ağ sayesinde çiftçilerimizi zorlu arazi şartlarında oldukça rahat bir sürüş deneyimi yaşatan aksamlarla donatılmış traktörlere buluşturduğumuz için gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bugün yüzde 2.7 pay ile traktör pazarında yakaladığımız başarıyı, 2024 yılında çok daha yukarı seviyelere çekmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.