Yamaha şirketi iki yeni TWS kulaklığını piyasaya sürdü. Marka, TW-E7B ve TW-ES5A isimli iki yeni TWS ile ses cihazları yelpazesini genişletti. En son sunulan her iki ürün de premium sınıfında kulaklıklar olarak lanse ediliyor. Öte yandan ilk modelin geçen ay ABD pazarında satışa çıkarıldığını, fakat şu an büyük Asya pazarlarına açıldığını söylemekte fayda var. Yeni ses cihazları Apple, Samsung, Sony, Bose gibi markalar tarafından üretilen kulaklıklarla rekabet edecek.

TW-E7B ve TW-ES5A Kulaklıklarının Bilinen Tüm Özellikleri

Yamaha’nın TW-E7B isimli TWS kulaklıkları, kullanıcının kulağına rahatça oturan oval şekilli bir tasarıma sahip. Öte yandan TW-ES5A, benzersiz bir uyum ve spor tabanlı bir tasarım ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.. Her iki TWS kulaklıkda da IPX7 sertifikalı su geçirmez sertifikası mevcut.

Ses açısından Yamaha TW-E7B, 10 mm’lik büyük bir dinamik sürücü ile donatılmış. Aktif gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra, düşük ses seviyelerinde tam aralıklı sesi korumak için frekansları gerçek zamanlı olarak akıllıca ayarlayan marka, cihaza Listening Care Advanced teknolojisini entegre etmeyi unutmamış. Yamaha TW-ES5A ise 6mm dinamik sürücülere sahip ve kullanıcının çevredeki gürültüden rahatsız olmadan müzik dinlemesini sağlayan bir ortam modu ile birlikte geliyor. Bu kulaklık aynı zamanda gelişmiş ses kişileştirme bakımlarını da bünyesinde bulunduruyor.

Hem Yamaha TW-E7B hem de ES5A, aramalarda kristal netliğinde ses kalitesi için gürültü bastırma ve yankı giderme sunan Qualcomm cVc (Clear Voice Capture) teknolojisini destekliyor. Ayrıca iki cihazda da Bluetooth 5.2, oyun modu ve anlık sesli asistan da bulunuyor. TW-E7B’nin 22 saat pil ömrü sunduğu iddia edilirken, ES5A’nın tek bir şarjla 34 saate kadar kullanım sunduğu konuşulan özellikler arasında. Daha ülkemize resmi olarak gelmeyen kulaklıklara hem şirketin kendi web mağazası üzerinden hem de çeşitli küresel e-ticaret platformlarından ulaşılabilir.

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