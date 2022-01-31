Yalan Makineleri Yüksek Teknolojiye Geçiyor

“Prof. Yael Hanein yüzümün sol tarafına birkaç elektrot yapıştırıyor. Gözlerini hareket ettir, kırp, gülümse. Şimdi rahatlamaya çalış. İyi mi yoksa kötü bir yalancı mısın, yakında göreceğiz” diyor.

Prof. Hanein ve meslektaşı Prof. Dino Levy, İsrail’deki Tel Aviv Üniversitesi’nde yeni bir yalan tespit yöntemi geliştiren bir ekibe liderlik ediyor.

İki tür yalancı tanımladıklarını söylüyorlar – yalan söylerken kaşlarını istemsizce hareket ettirenler ve dudaklarının yanaklarıyla buluştuğu yerde çok hafif bir dudak hareketini kontrol edemeyenler.

Yazılımları ve algoritması yalanların %73’ünü algılayabiliyor ve sistemi geliştirirken bunu da iyileştirmeyi planlıyorlar. Prof. Levy, “Bir yalanı saklamaya çalıştığınızda, kaçınmaya çalıştığınız şeylerden biri de herhangi bir vücut tepkisidir. Ama bu teknolojiyle bir yalanı gizlemek sizin için çok ama çok zor” diyor.

Yalan tespit yöntemleri, uzun zamandan beri var olmuştur. İlk belgelenmiş örneklerden biri, M.Ö. 1000 yılında Çin’deki bir şüphelinin ağzını kuru pirinçle doldurmaya kadar uzanıyor. Bir süre sonra tahıllar kontrol edildiğinde kuru kalmışlarsa kişinin suçlu olduğu belirlenirdi. Teori, eğer kişi gerçekten yalan söylemişse, korkacak veya gergin olacak ve bu nedenle ağız kuruluğu yaşayacaktı.

20. yüzyılın başlarında, ilk yalan tespit makinelerinin veya yalan makinelerinin icadı görüldü. Bunların en bilineni, tipik olarak hareketli bir kâğıt şeridi üzerinde hareket eden üç veya dört mürekkep dolu iğneye sahip olan “analog yalan makinesi”dir. Şüphelinin parmaklarına, kollarına ve vücuduna sensörler bağlanıyor ve makine bir dizi soruyu yanıtlarken solunum hızını, nabzını, kan basıncını ve terlemesini ölçüyor.

Yine de bu makinelerin doğruluğu ve onları kandırmanın mümkün olup olmadığı konusunda devam eden endişeler var. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar ve teknoloji firmaları, daha yüksek teknolojili yalan makinesi sistemleri geliştirmek için çalışıyor.

Hollanda, Rotterdam’daki Erasmus Üniversitesi’nden Dr. Sebastian Speer ve ekibi, birinin yalan söyleyip söylemediğini veya kandırıp kandırmadığını belirlemek için bir MRI (manyetik rezonans görüntüleme) makinesi kullanıyor.

Dr. Speer, “Aslında, birisi kandırmaya veya dürüst olmaya karar verdiğinde, beynin daha güçlü şekilde aktive olan farklı alanlarının taramalarda aydınlandığını görüyoruz” diyor.

Hâlihazırda kullanımda olan Utah merkezli Converus firmasından EyeDetect yüksek teknolojili bir yalan tespit sistemidir. Bu cihaz yalanları tespit etmek için istemsiz göz hareketlerine odaklanıyor. Bir özneden bir dizi doğru veya yanlış ya da evet ve hayır sorularına yanıt vermesi isteniyor. Bunu yaparken, göz izleme yazılımı tepkilerini izliyor ve inceliyor. Sonuç beş dakika içinde sağlanıyor ve %86-88 doğru olduğu iddia ediliyor.

Converus (Latince “gerçek” demek) EyeDetect’in şu anda 65’ten fazla ABD kolluk kuvveti ve dünya çapında yaklaşık 100’ü de dâhil olmak üzere 50 ülkede 600’den fazla müşteri tarafından kullanıldığını söylüyor. CEO Todd Mickelsen, testin yetkililer ve firmalar tarafından çok sayıda şeyi taramak için kullanıldığını söyledi: “Bunlar arasında önceki suçlar, geçmişte veya şimdi uyuşturucu kullanımı, bildirilmemiş disiplin cezaları, iş başvurusunda yalan söyleme, terör bağları sayılabilir”.

Bu arada dedektif polisler, bir suçla ilgili belirli sorular sormak için EyeDetect’i kullanabilir. Bununla birlikte, yalan dedektörlerinin yasallığının ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterdiğini vurgulamak önemli.

Birleşik Krallık’ta yalan makineleri, denetimli serbestlik hizmeti tarafından 2014’ten beri “cinsel suçlardan hüküm giymiş kişilerin yönetiminde” kullanılmaktadır. Ve şu anda aile içi istismar suçluları için de kullanılıyor.

Ancak yalan makinesi testlerinin sonuçları, Birleşik Krallık’ın üç ayrı hukuk sisteminde – İngiltere ve Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda – ceza davalarında kullanılamıyor. Aynı zamanda, Birleşik Krallık’taki işverenlerin personele bir yalan tespit testi sunmasına izin veriliyor, ancak bu isteğe bağlı olmak zorunda.

ABD’de, kurallar eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Örneğin, California eyalet düzeyindeki ceza mahkemelerinde her iki taraf da aynı fikirdeyse yalan tespit testine izin veriliyor, ancak New York eyaletinde buna hiçbir koşulda izin verilmiyor. Ve ABD polis güçleri, şüpheli veya tutuklanmış bir kişinin testten geçmesini talep edemiyor. Bu arada, Federal Çalışan Poligraf Koruma Yasası, firmaların iş başvurularını bir testten geçirmelerini engelliyor.

Eski CIA görevlisi Christopher Burgess, yalan dedektörlerinin suçluların veya casusların suçlu veya masumiyetini kanıtlamak için her şeyin başı ve sonu olarak görülmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. “Bir soruşturmanın sorgulama aşamasında kullanılan bir araç sadece. Asıl kanıt; yalancıların, alçakların, dolandırıcıların ve imalatçıların nasıl suistimal edildiğidir” diyor.

Şu anda bir güvenlik analisti olan Burgess, cihazların tam olarak doğru olmadığını ekliyor ve 1990’ların ortalarında bir zamanlar yanlış bir test sonucuyla kendisinin de hatalı bir şekilde suçlandığını söylüyor. Daha yüksek teknolojili yalan tespit sistemleri kullanıma girdikçe, “etik ve ahlaki sorular” kaldığını söylüyor.

Tel Aviv Üniversitesi’ne geri döndüğümüzde, araştırmacılar elektrotların sonunda yüz kas hareketlerine dayalı olarak bir yalancıyı uzaktan veya hatta bir internet bağlantısı aracılığıyla tespit edebilen video kameralar ve yazılımlarla değiştirileceğini umuyorlar.

Prof. Levy, “Bankada, polis sorgulamalarında, havaalanında veya çevrimiçi iş görüşmelerinde, yüz kaslarının hareketlerini tespit etmek için eğitilmiş yüksek çözünürlüklü kameralar, doğru ifadeleri yalanlardan ayırabilecek”.