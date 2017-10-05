Yahoo’nun Tüm Kullanıcı Hesapları Çalınmış!

2013 yılında yaşanan veri hırsızlığı skandalı, Yahoo’yu ve Yahoo hesabı olanları çok daha derinden etkilemiş gibi gözüküyor.

Yahoo, birkaç saat önce yaptığı açıklamada 2013 yılında yaşanan açığın, istisnasız tüm kullanıcıları etkilediği açıkladı. Kısacası geçmişte yazılım devinin e-posta hesaplarından faydalanan tüm kullanıcıların kişisel bilgilerinin bilgisayar korsanlarının eline geçtiği varsayılıyor.

Bu son derece trajik zira yaklaşık 3 milyar hesaptan bahsediyoruz. Bilgisayar korsanlarının ele geçirdiği veriler arasında; isimler, e-posta adresleri, şifrelenmiş veya şifrelenmemiş güvenlik soruları yer alıyor. Şirket, kredi kartı ve banka hesap bilgilerinin ise korsanlar tarafından ele geçirilmediğini iddia etti.

İlk devasa sızıntının ardından, 2014 yılında Amerika Adalet Bakanlığı söz konusu korsanlık girişimi ile ilgili Rus yetkilileri suçlamıştı. Şirket de 350 milyon dolar değer kaybedip; 4.48 Milyar dolarlık fiyatla Verizon tarafından satın alınmıştı.