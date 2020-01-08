Sizin Yorumunuz
Xperia XZ’yi bırakamayan adam – Sizin Yorumunuz (Enes Dalyan)
Sizin Yorumunuz
Oppo Reno 10x Zoom – Sizin Yorumunuz (Kaan Tunçer)
Oppo Reno 10x Zoom modelini satın alan Kaan Tunçer, Türkiye’ye geçtiğimiz yıl giriş yapan markanın en dikkat çeken modelini bizlere anlatıyor.
İlginizi çekebilir; General Mobile GM 9 Pro – Sizin Yorumunuz (Ümit Yıldırım)
Üniversite mezunu olan Kaan, Mayıs ayında Çin’deki Oppo mağazasından satın aldığı Oppo Reno 10x Zoom hakkında cihazın artıları ve eksilerini bizlere aktarıyor. 7 aylık uzun kullanım dönemi ardından bu cihazın detaylarını gelin hep beraber izleyelim.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
General Mobile GM 9 Pro – Sizin Yorumunuz (Ümit Yıldırım)
General Mobile GM 9 Pro ile Sizin Yorumunuz serimiz devam ediyor. Telefonun detaylarını üniversiteli genç arkadaşımız Ümit Yıldırım anlatıyor.
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General Mobile GM 9 Pro geçtiğimiz yılın en çok konululan telefonlarından biri iken ofisimize gelen Ümit Yıldırım, yaklaşık 6 ay önce Huawei P Smart 2019 ve Xiaomi Redmi Note 7 yerine GM 9 Pro‘yu tercih etti.
Nedenleri, telefonun artıları ve eksilerini bizlere bu videoda aktaran Ümit’in düşüncelerini izliyoruz.
İyi seyirler…
Sizin Yorumunuz
Aynı anda iPhone 7 ve Mi 9T kullanmak – Sizin Yorumunuz (Burak Bekir Eroglu)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Burak Bekir Eroğlu oldu. Burak, bize kullandığı iPhone 7 ve Xiaomi Mi 9T modellerini anlattı. Bakalım Burak’ın deneyimleri nasıl?