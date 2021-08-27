Xpeng; “Düzenlemenin doğru tarafındayız”

Çinli yetkililer özellikle otomobil üreticilerine yönelik kurallarla veri gizliliği konusundaki kuralları sıkılaştırdı. Xpeng’in başkanı, Çinli elektrikli araç üreticisinin “düzenlemenin doğru tarafında” olduğunu söyledi.

Guangzhou merkezli şirket, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarında Tesla’ya meydan okumak için yarışan birçok yeni kurulan şirketten biri.

Otomobil üreticileri, otonom sürüş ve bir otomobildeki diğer “akıllı” özellikler için algoritmaları eğitmek için artan miktarda veri topluyor. Ancak Çinli düzenleyiciler, endüstrilerdeki şirketler tarafından toplanan veri miktarı konusunda giderek daha fazla endişe duyuyorlar.

“Sektörümüzün aslında devletin destekleyeceği bir sektör olarak ifade edildiğini düşünüyorum.”. Xpeng başkanı Brian Gu, cuma günü CNBC’ye verdiği demeçte, bunu kritik bir altyapı ve aynı zamanda üretim, akıllı teknoloji ve ayrıca hükümetin çok zorladığı karbon tarafsız gündem için kritik bir büyüme bileşeni olarak görüyorlar.”

“Yani aslında yönetmeliğin doğru tarafındayız.”

Bu ay Çin, Siber Güvenlik Yasası ve Veri Güvenliği Yasası ile birlikte çalışan Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası (PIPL) adlı büyük bir veri koruma yasasını onayladı. Çin’in siber uzay düzenleyicisi de bu ay otomobil üreticileri için veri güvenliği yönetimine ilişkin taslak kurallar yayınladı. Yetkililer, otomobil şirketlerini otomotiv verilerinin “düzensiz bir şekilde toplanmasını ve kötüye kullanılmasını” azaltmaya çağırdı.

Çin’in düzenleyici eylemleri, son birkaç ayda internet şirketlerinin değerinden milyarlarca dolar silmiş olsa da, ülkenin elektrikli araç şirketleri nispeten zarar görmedi ve hisse fiyatları toparlandı. Gerçekten de, elektrikli araçların geliştirilmesi, sübvansiyonlar gibi teşvikler yoluyla endüstrinin gelişimini destekleyen Çin üzerinden ulusal bir öncelik.

Gu, Xpeng’in “veri güvenliğine odaklanan çok güçlü bir organizasyona” sahip olduğunu ve bu konuda devlet kurumlarıyla iletişimleri olduğunu söyledi. Xpeng, XPILOT adlı arabaları için kendi sınırlı ‘kendi kendine sürüş’ özelliklerini geliştiriyor. Bu tür sistemler geliştirmek için büyük miktarda veri gerekiyor. Gu, otomobil üreticileriyle ilgili yeni veri düzenlemelerinin “yeniliği durdurmak için değil”, “(verileri) dikkatle ele aldığımızdan emin olmak için” tasarlandığını söyledi.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu gereksinimlerinin sıkılaştırılması

Xpeng geçen yıl ABD’de halka sunuldu. Ancak temmuz ayında Hong Kong’da sözde ikili birincil listeleme gerçekleştirdi. ABD’de işlem gören bazı Çinli şirketler, özellikle ABD düzenleyicileri denetim gerekliliklerini sıkılaştırdıkça, jeopolitik risklere karşı korunmanın bir yolu olarak Hong Kong’daki hisselerini satmaya çalıştı.

“İleriye dönük olarak, ABD’nin yanı sıra Çin’deki düzenleyici gerekliliği karşılamak için gerekli olan açıklamaları güçlendireceğimizden kesinlikle emin olacağız.”

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler bu hafta Bloomberg’e ABD’de işlem gören Çinli şirketlerin düzenleyici ve siyasi riskler hakkında yatırımcıları daha iyi bilgilendirmesi gerektiğini söyledi. Bu noktada bunun ne anlama geleceği belli değil, ancak Gu, Xpeng’in durumu takip ettiğini söyledi.

Gu, “İleriye dönük olarak, Çin ve ABD’deki düzenleyici gerekliliği karşılamak için gereken açıklamaları kesinlikle güçlendireceğimizden emin olacağız.” dedi.

Uluslararası genişleme

Perşembe günü, Xpeng ikinci çeyrekte yıllık %536,7 artışla 3,76 milyar yuan (582,5 milyon dolar) toplam gelir bildirdi. Bununla birlikte, pazarlama ve üretim kapasitesini genişlettiği için şirketin net zararı çeyrek için genişledi.

Şirket, amiral gemisi P7 Sedan’ini salı günü ilk uluslararası pazarı olan Norveç’e göndermeye başladı. Gu, yüksek nüfuz oranlarına ve elektrikli araçlar için iyi bir altyapıya sahip oldukları için Avrupa ve çevresindeki İskandinav ülkelerinin şirketin Çin dışına genişlediği ilk pazarlar olacağını söyledi.

Gu, “Ancak genel olarak, öncelikle diğer gelişmiş pazarların yanı sıra Avrupa’daki diğer ülkelerdeki daha geniş bölgeleri ele alma vizyonumuz olduğunu düşünüyorum” dedi. “Gelişmekte olan pazarların muhtemelen biraz daha geç olacağını düşünüyorum çünkü talebin muhtemelen gelişmiş ülkelerden daha yavaş olacağını görüyoruz.”