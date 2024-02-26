Bugün MWC 2024 resmi olarak başlasa da dün yapılan Xiaomi lansmanında yeni Xaiomi 14 serisi tanıtıldı. Peki Xiaomi’nin yeni hedefi ne? Marka olarak kendisini nerede konumlandırıyor? Ersin bu videoda yerinde izlediği Xiaomi 14 serisi lansmanını ve markayı değerlendiriyor.

Peki siz Xiaomi ve yeni Xiaomi 14 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce marka ve yeni telefonları globalde başarılı olabilecek mi? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. #Xiaomi #Xiaomi14Ultra #MWC2024