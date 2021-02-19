Genel
Xiaomi’nin Ankara’da ilk servisi açıldı.
Xiaomi’nin Ankara’daki ilk münhasır yetkili servisi, Evofone ortaklığıyla açılışı gerçekleştirdiler. Üstelik Evofone Servis Müdürü Cem Keçeci ve Xiaomi Türkiye Servis Müdürü Ozan Uz’un katılımıyla Ankara Kızılay’da gerçekleşti.
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Xiaomi Türkiye Servis Müdürü Ozan Uz; ‘Satış sonrası servislerimizin de kalitesini artırmaya devam ediyoruz. Özellikle 2021 yılı içinde yeni yatırımlar yapacağız ve yeni servis merkezlerimizi açacağız.
Ankara’da ilk servis!
Ankara’da bulunan ilk servis Xiaomi Türkiye garantili tüm telefonlara servis hizmeti sağlayacak. Ayrıca Evofone Teknik Servis Hizmet kapsamında olan Xiaomi aksesuar ve ekosistem ürünlerine yönelik hizmet sağlayacak. Ayrıca ürün satışı da detaylar arasında. Özellikle merkezde müşteriler telefonları, aksesuarları ve ekosistem ürünlerini incelemeleri için deneyim alanı mevcut
Ankara Kızılay Xiaomi Servis Merkezi hafta içi 09:00-18:00, arasında hizmet verecek. Ayrıca cumartesi günleri ise 09:00-14:00 saatleri arasında hizmet verecek. Korkutreis Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 32/B Demirtepe Çankaya Ankara adresinde bulunan servis ve satış merkezine 0312 229 98 91 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
Akıllı Telefonlar
Yeni Apple patenti, Face ID ve Touch ID için radikal bir değişikliği gösteriyor
Touch ID ve Face ID‘nin ekran içi sürümüne sahip bir Apple iPhone düşünün. Yeni bir patent başvurusu bunun olabileceğini gösteriyor. İşte detaylar…
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Ekran altı Touch ID ve Face ID
Touch ID ve Face ID‘nin ekran içi sürümüne sahip bir Apple iPhone düşünün. Yeni bir patent başvurusuna göre, Apple şu anda bunu yapabilmek için çalışıyor. Patent başvurusu “İnce Film Transistör Arka Planlarına Entegre Edilmiş Fotodedektörler” başlığı ile üretici tarafından ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine (USPTO) sunuldu. Yeni patent başvurusu, kameralar, derinlik sensörleri, biyometrik sensörler gibi sensörlerin ekran arkasına yerleştirilmesini içeriyor.
Patent başvurusunda, Apple hangi cihazlarının ekran içi sensörleri kullanabileceğinin açığa çıkarıyor. Apple‘ın açıkladığına göre, “akıllı telefonlar, bilgisayarlar (örneğin, tablet bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlar) gibi elektronik cihazlar, giyilebilir elektronik cihazlar (örneğin, elektronik saatler, akıllı saatler veya sağlık monitörleri) dahil olmak üzere günümüzün birçok elektronik cihazı. Ayrıca oyun kontrolcüleri, navigasyon sistemleri (ör. araç navigasyon sistemleri veya robot navigasyon sistemleri) vb. cihazlar da buna dahil. Bunlardan yola çıkarak bu teknolojinin iPhone, iPad ve Apple Watch için tasarlandığını söylemek yanlış olmaz.
Apple patent başvurusu, şirketin ekran içi Face ID’yi nasıl kullanabileceğini gösteriyor
Ekrandaki sensörler çeşitli görevleri yerine getirebilir. Belirli nesnelerin varlığını hissedebilir, belirli nesnelere olan mesafeyi, ne kadar yakın olduklarını ve ne zaman hareket etmeye başladıklarını ölçebilirler. Ayrıca bir 2D görüntü, 3D derinlik haritası veya video oluşturabilirler. Face ID‘nin bir iPhone‘un kilidini açmak için bir kullanıcının yüzünün 3 boyutlu bir haritasını oluşturduğunu hatırlayın. Ayrıca patent başvurusundaki bu satır her şeyi açıklıyor: “fotodedektörler… bir cihazın ön yüzüne bakacak şekilde yapılandırılabilir. Ön kamera, biyo-kimlik doğrulama sensörü veya yüz tanıma sensörü. ” Apple, bunun “tek başına veya diğer sensörlerle birlikte” elde edilebileceğini söylüyor. Aynı teknoloji Apple tarafından Touch ID‘nin ekran içi sürümünü sunmak için de kullanılabilir.
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Apple, bu sensörleri ekranın altına taşıyarak, iPhone‘un gelecekteki versiyonlarında çentiği ortadan kaldırabilir. Ayrıca Apple, iPhone ve iPad‘deki çerçevelerin boyutunu da küçültebilir. Teknoloji devi, aynı cihazın ekranının altına Face ID ve Touch ID‘yi eklemeye bile karar verebilir; iPhone kullanıcılarının Face ID‘nin çalışmadığı zamanlar Touch ID‘ye sahip olmak istedikleri anlar oluyor. Benzer bir şekilde, patent başvurusu, patentte açıklanan teknolojinin “parmak izleri, avuç içi izleri, 3D yüz taramaları veya retina taramaları” gibi biyometrik bilgileri toplamak için kullanılabileceğini söylüyor. Bu veriler bir kullanıcıyı tanımlamak veya doğrulamak için kullanılabilir.
Apple bu patent başvurusunu 31 Temmuz 2020‘de yaptı ancak ABD Patent ve Ticaret Ofisi (USPTO) henüz dün yayınladı.
Donanım
Nvidia, GPU’larının Ethereum madencilik performansını düşürmeyecek
Ayrıca Nvidia, madencilik GPU’larının oyuncular için arzı azaltmayacağı konusunda ısrar ediyor.
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Nvidia, RTX 3060 performansını yapay olarak düşüreceğini duyurmuştu
Dün Nvidia, RTX 3060 grafik kartının performansını Ethereum madenciliği için yapay olarak düşüreceğini duyurmuştu. Bu haber kulağa tuhaf geliyor olabilir. Ancak aylardır büyük GPU stoğu sıkıntısı nedeniyle aylardır grafik kartı bulamayan oyuncular bunun için madencileri suçluyordu.
Şunu merak ediyor olabilirsiniz: bu diğer grafik kartı modelleri için ne anlama geliyor? Nvidia henüz gelecekteki planlarından bahsetmiyor. Ancak şirket The Verge’e yaptığı açıklamada “mevcut GPU’ları zayıflatmayacağını” söylüyor. Aynı zamanda “halihazırda satılan grafik kartlarının performansını sınırlamıyoruz” diyor.
Ayrıca, şirketin madenciler için özel olarak üreteceği CMP kartları gündemde. CMP (Cryptocurrency Mining Processor). Bu kartların da RTX 3060 stok sorununu çözeceği iddiası henüz şüpheli. Nvidia‘nın zaten sınırlı olan GPU üretim kapasitesinin bir kısmını da CMP‘lere ayıracak olması daha az oyun grafik kartı anlamına gelmez mi? Hem de halihazırda küresel bir yarı iletken sıkıntısı varken.
Nvidia, yeni CMP‘lerin GeForce oyun kartları üretme yeteneğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini şiddetle söylüyor. Bir şirket sözcüsü yaptığı açıklamada “CMP için kullanılan yongalar tüm GeForce teknik özelliklerini karşılayamıyor. Yeni CMP’ler genel GeForce üretim kapasitesini veya kullanılabilirliğini etkilemedi” dedi.
Ayrıca yukarıda gördüğünüz Nvidia‘nın CMP‘sinin fotoğrafı. Amper tabanlı RTX 3080 ve 3090‘da kullanılan Nvidia GA102‘nin veya 3070 ve 3060 Ti‘de kullanılan GA104‘ün düzenine hiç benzemiyor . Nvidia‘nın önceki nesil Turing masaüstü yongalarına da pek benzemiyor . Belki de CMP, kamuya açıklanmayan bir GPU tasarımıdır.
Real GA102 Ampere Die-Shot, very close to the official rendering. pic.twitter.com/qLUhzylT7B
— Fritzchens Fritz (@FritzchensFritz) December 13, 2020
Son olarak, merak ediyor olabilirsiniz: Bitcoin gibi diğer kripto para birimlerinden de inanılmaz kazançlar elde edilirken neden sadece Ethereum madenciliğini zayıflatıyor? İşte Nvidia‘nın tam cevabı:
Ethereum, şu anda herhangi bir GPU ile kazılabilir madeni para için en yüksek küresel madencilik verimine sahiptir. Bu nedenle, madencilikteki GPU’lar için ana talep faktörüdür. Diğer algoritmalar, GPU talebine önemli ölçüde katkıda bulunmaz ve bu, belirli bir kripto para birimindeki ağ etkileri nedeniyle hızla değişemez. Hız sınırlayıcı, Dagger Hashimoto veya Ethash benzeri algoritmalar kullanan her şey için geçerlidir.
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Genel
Porsche Macan’a İtalyan rakip: Maserati Grecale!
Maserati‘nin kompakt SUV temsilcisi, hazırlıklarına devam ediyor. Bu yılın sonlarına doğru tanıtılması beklenen aracın, birkaç ipucu görüntüsü yayınlandı.
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Markanın güncel SUV modeli olan Levante‘nin altında konumlandırılacak olan Maserati Grecale, Alfa Romeo Stelvio ile aynı mimariyi paylaşacak. Aracın doğrudan BMW X3 ve Porsche Macan ile rekabet edeceği belirtiliyor.
Maserati, Grecale adını, Akdeniz bölgesindeki güçlü bir kuzeydoğu rüzgarından aldığını söylüyor. Böylelikle İtalyan üretici Ghibli, Bora ve Khamsin gibi modellerinde de olduğu gibi model adlarında rüzgarlardan esinlenmeye devam ediyor.
Maserati Grecale, FCA‘nın Giorgio mimarisini kullanacak. Haberin başında da söylediğimiz üzere Alfa Romeo Stelvio ile kardeş olacaklar. Bu yüzden araçta, Stelvio’daki dört silindirli 2.0 litrelik motorun temel alındığı bir sistem görme ihtimalimiz var. Fakat Maserati, teknik veriler hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.
İtalyan üretici, bir süre önce Grecale’nin elektrikli bir versiyonunu 2022‘de tanıtacağını duyurmuştu. Bu model, markanın ilk %100 elektrikli modeli olacak. Ayrıca 2025 yılına kadar ürün gamındaki her modelin, tamamen elektrikli veya hibrit seçenek sunması planlanıyor.
Maserati Grecale, İtalya’nın Cassino kentinde Alfa Romeo Stelvio ile yan yana üretilecek. Söz konusu tesis, sırf bu modelin üretimi için 800 milyon €‘luk yatırım alacak.
Maserati Grecale’nin tanıtımının 2021 sonlarında yapılması planlanıyor.
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Kaynak: Carscoops
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