Xiaomi, üç aylık mali analizini yayınladı ve rakamlar önemli bir düşüş gösteriyor. Temmuz-Eylül 2022 dönemi geliri, 70.5 milyar CNY oldu. Bunların %50,5’i yurtdışı pazarlardan geldi.

Gelir geçen yıla göre %10 daha düşük. Net kar yıllık bazda %59 düşerek 2.1 milyar CNY’ye (294 milyon dolar) ulaştı. Ancak bu kısmen, yeni kurulan elektrikli araç işine ve gelecekte meyve vermesi gereken diğer projelere yapılan 829 milyon CNY (116 milyon dolar) yatırımdan kaynaklanıyordu.

Şirket ayrıca, Ar-Ge yatırımlarının bir yıl öncesine göre %25 arttığını ve personelinin %48’inin gerçekten de Ar-Ge departmanlarında çalıştığını açıkladı.

MIUI evrenindeki Xiaomi kullanıcıları, geçen yılın aynı dönemine göre %16 artışla 78,1 milyon artarak 564 milyona ulaştı. İlginç bir şekilde, sadece 141 milyonu (yaklaşık %25) Çin’de.

Şirket, 2022’nin üçüncü çeyreğinde 40.5 milyon akıllı telefonu zorladı ve dünyadaki 3. sırasını korurken, sevkiyatları yıllık %7.8, geliri ise %11.1 azaldı. Xiaomi, denizaşırı pazarlardaki tanıtım çabalarını artırmasına rağmen, bunun nedenlerinden biri olarak “küresel makroekonomik ters rüzgarları” gösterdi.

Xiaomi, Avrupa pazarında 2., İspanya’da 1., İtalya ve Fransa’da ise 2. sıraya yükseldi. Daha geniş bölgelere bakıldığında, Xiaomi Latin Amerika ve Afrika’da rahat bir şekilde 3. sırada yer alıyor.

Çin’deki akıllı telefon şirketleri, Avrupalı ​​müşterilere ve üçüncü taraf bir elektronik mağazasına gitmek yerine operatörler aracılığıyla akıllı telefon satın alma tercihlerine uyum sağlamakta zorlanıyor. Xiaomi, on iki ay öncesine göre %1.7 daha fazla olan telefonlarının %19.9’unu taşıyıcı kanallardan aktardığını açıkladı. Benzer şekilde Latin Amerika’da da %1.5 artışla operatörler aracılığıyla telefonların %16’sına ulaştı.

Resmi bir basın açıklaması, Xiaomi’nin dayanıklı iş modelini göstererek sağlam kaldığını belirtti. Şirket, dış rüzgarlara ve makroekonomik belirsizliğe rağmen, tatil sezonunun tam zamanında gelecek çeyrekte benzer şekilde ilerlemeye devam edecek.