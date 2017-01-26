İki gün önce Xiaomi’nin baş yöneticilerinden birisi olan eski Google çalışanı Hugo Barra, Silicon Valley’e dönmek için şirketten ayrıldığını açıklamıştı.

Görünen o ki Hugo Barra’nın Silicon Valley’den kastı Facebook oldu. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg Barra’nın VR departmanı başkan yardımcısı olarak Facebook’a katıldığını açıkladı. Mark Zuckerberg’ün Facebook üzerinden durum güncellemesi ile Oculus’da dahil olmak üzere Facebook’un bütün sanal gerçeklik operasyonlarına yön vermek üzere kendilerine katıldığını belirtti. Mark Zuckerberg kendisinin ve Barra’nın, Oculusun telepresence uygulamasında çekilmiş fotoğrafını paylaştı. İkili Facebook’un Menlo Park, California’da yer alan ofisinde gözüküyor.

Barra son derece önemli bir teknoloji yöneticisi. Android için Google’da 2010 – 2013 yılları arasında çalıştı ve daha sonra Xioami’nin global profilini oluşturmasına yardımcı oldu. Zuckerberg her ne kadar önemli bir şey söylememiş olsa da Barra’nın sadece Oculus değil tüm Facebook sanal gerçeklik operasyonlarını yönetecek olması kendisinin ne kadar önemli bir profile sahip olduğunu gösteriyor.