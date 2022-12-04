Akıllı telefonlar ve ekosistem ürünlerinin yanı sıra, Xiaomi bir dizi başka pazara girmeyi planlıyor. Akıllı telefon işleri, pazarda oldukça iyi performans gösteriyor. Şirket ayrıca elektrikli araç pazarına girmek için ilk yapay zekalı otomobilini üretmeyi planlıyor. Şu anda Çinli şirket, masaüstü PC pazarına katılmaya hazırlanıyor. Markanın gerçekten güzel birkaç Windows dizüstü bilgisayarı daha önce piyasaya sürüldü.

İki farklı tarzın 1 Aralık’ta Xiaomi etkinliğinde tanıtılmasının planlandığı bildirildi. Çin’in eski devlet başkanının vefat etmesi nedeniyle etkinlik ertelendi. Biz yeni bir tarihin belirlenmesini beklerken iki yeni PC tasarımı gösteriliyor.

Birincisinden başlayalım. Xiaomi Host Mini PC, temel bir sürümde sergilenen küçük form faktörlü (SFF) bir cihaz gibi görünüyor. Yani görseldeki sistemde sadece 100W XM22AL5X PSU takılıdır. Kutuya dahil edilecek donanımın geri kalanı açıklanmadı çünkü Xiaomi’nin onu tam özellikli bir kit olarak satması pek olası değil.

Şimdi hakkında çok şey bildiğimiz diğer sisteme geçelim. Kendisi Mac Mini veya Intel NUC’ye benzer bir form faktörüne sahip küçük bir bilgisayar. Radeon 680M RDNA2 GPU, 16GB bellek ve 512GB SSD ile 45W MD Ryzen 7 6800H APU tarafından destekleneceği bildiriliyor. Söylentiye göre 3999 Çin Yeni yani yaklaşık 570 Amerikan Dolarına mal olacak.