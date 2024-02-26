Xiaomi ülkemizde ve dünyada çok satan bir marka. Xiaomi’nin gerek akıllı telefonları gerek ekosistem ürünleri olsun çok seviliyor. Mobil Dünya Kongresinde yeni akıllı telefon serisi olan Xiaomi 14 serisini tanıtan marka her lansmanında yaptığı gibi yeni ekosistem ürünlerini de tanıttı. Bu ürünler Xiaomi Watch S3 idi. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi Watch S3 Xiaomi’nin resmi internet sitesi üzerinden ülkemizde satışa sunuldu.

Xiaomi Watch S3 neler sunuyor?

Akıllı saat 1.43 inç büyüklüğünde 466×466 çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekranda AMOLED bir panel kullanılmış. Ekranın Always On Display özelliği bulunurken safir kristal bir cama sahip. Bu camın üzerinde de parmak izi bırakmayan bir kaplama bulunuyor.

Xiaomi Watch S3 Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. Bunun yanı sıra akıllı saatin GPS desteği de mevcut. Bunların haricinde akıllı saatin Wi-Fi ve NFC desteği de bulunuyor. Maalesef SIM kart desteği bulunmuyor.

Xiaomi Watch S3 başta Bisiklet, Eliptik Bisiklet, Futbol, İp Atlama, Kayak, Koşu, Kürek Çekme, Paten, Tenis, Tırmanış, Triatlon, Yürüyüş, Yüzme olmak üzere 150’nin üzerinde sporu takip edebiliyor. Tüm bu sporlar için akıllı saatin 5 ATM’ye kadar su geçirmeme özelliği bulunuyor.

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Akıllı saat üzerinde dahili bir mikrofon ve hoparlöre sahip. Bu sayede kristal netliğinde telefon görüşmeleri yapılabiliyor.