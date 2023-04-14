Xiaomi ülkemizde ve dünyada çok satan bir marka. Xiaomi’nin gerek akıllı telefonları gerek ekosistem ürünleri olsun çok seviliyor. Geçtiğimiz günlerde Mobil Dünya Kongresinde yeni akıllı telefon serisi olan Xiaomi 13 serisini tanıtan marka her lansmanında yaptığı gibi yeni ekosistem ürünlerini de tanıtmıştı. Bu ürünler Xiaomi Watch S1 Pro ve Xiaomi Buds 4 Pro idi. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi Watch S1 Pro ülkemizde satışa sunuldu.

Akıllı saat 1.47 inç büyüklüğünde 480×480 çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekranda AMOLED bir panel kullanılmış. Ekranın Always On Display özelliği bulunurken safir kristal bir cama sahip. Bu camın üzerinde de parmak izi bırakmayan bir kaplama bulunuyor.

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Xiaomi Watch S1 Pro Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. Bunun yanı sıra akıllı saatin GPS desteği de mevcut. Bunların haricinde akıllı saatin Wi-Fi ve NFC desteği de bulunuyor. Maalesef SIM kart desteği bulunmuyor.

Xiaomi Watch S1 Pro başta Bisiklet, Eliptik Bisiklet, Futbol, İp Atlama, Kayak, Koşu, Kürek Çekme, Paten, Tenis, Tırmanış, Triatlon, Yürüyüş, Yüzme olmak üzere 100’ün üzerinde sporu takip edebiliyor. Tüm bu sporlar için akıllı saatin 5 ATM’ye kadar su geçirmeme özelliği bulunuyor.

Akıllı saat üzerinde dahili bir mikrofon ve hoparlöre sahip. Bu sayede kristal netliğinde telefon görüşmeleri yapılabiliyor.

Xiaomi Watch S1 Pro kutudan MIUI Watch OS ile birlikte çıkıyor. Bu yazılım, Xiaomi’nin yeni çıkardığı bir akıllı saat yazılımı.

Kutu içeriğinde ise kablosuz şarj cihazı, akıllı saat ve gerekli evraklar bulunuyor.