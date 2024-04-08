Xiaomi SU7 araba hediye ediyor, tabi en önemli çalışanlarından birine. Xiaomi’nin otomobil alanındaki adımları, Pekin’deki Yizhuang’daki Xiaomi Otomobil Fabrikası’nda gerçekleşen törenle yeni bir döneme girdi. Şirketin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, her bir SU7’nin kapısını açarak otomobilleri ilk sahiplerine teslim etti. Lei Jun ayrıca Redmi genel müdürü Wang Teng Thomas’a da bir SU7 hediye edeceğini açıkladı. Ama bir şartı var.

İçindekiler Redmi Genel Müdürü Eğer Turbo 3 Modeli Başarı Sağlarsa Xiaomi SU7 Araba Hediyesi Alacak

Redmi Genel Müdürü Eğer Turbo 3 Modeli Başarı Sağlarsa Xiaomi SU7 Araba Hediyesi Alacak

Xiaomi’nin otomobil alanındaki bu adımı, Redmi’nin yeni telefonu Redmi Turbo 3 modelinin lansman tarihinin duyurulmasından hemen sonra geldi. Lei Jun, Redmi Turbo 3’ün ilk satış hedefine ulaşılması durumunda Wang Teng’in bir SU7 ile ödüllendirileceğini söyledi. Bu açıklama, sosyal medyada bazı kafa karışıklıklarına neden oldu ancak Redmi’nin genel müdürü Wang Teng, satış hedefinin önemini vurgulayarak durumu netleştirdi.

Redmi Turbo 3, Redmi’nin yeni Turbo serisinin ilk ürünü olarak öne çıkıyor. Amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3’ün daha farklı bir versiyonu olan Snapdragon 8s Gen 3 çipini kullanacak olan bu telefon, performans odaklı orta sınıf cihazlar için tasarlanmış bir işlemci olacak. Şirketin resmi Weibo’sunda paylaşılan görüntüler, Redmi Turbo 3’ün oldukça ince çerçeveler sahip düz bir ekran ile geleceğini gösteriyor.

Wang Teng, Redmi ekibinin Turbo 3 ile harika bir iş çıkardığını ve telefonun satışlarının başarılı olacağından emin olduğunu belirtti. Ayrıca, Redmi ekibinin hedefine ulaşması durumunda tüketicilere bazı avantajlar sunacaklarını da ekledi.

Bu gelişmelerle birlikte, Xiaomi’nin otomobil endüstrisindeki adımları ve Redmi’nin yeni telefonu Turbo 3, şirketin genişleyen ürün yelpazesine yeni ve heyecan verici katkılar sunmaya devam ediyor. Bakalım Redmi genel müdürü Xiaomi SU7 hediye alabilecek mi.

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