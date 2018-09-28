Xiaomi Redmi Note 6 Pro tanıtıldı

Xiaomi Redmi Note 6 Pro özellikleri ve fiyatı, bugün resmi olarak duyuruldu. Redmi Note 5 Pro‘nun halefi olan cihaz, Snapdragon 636 işlemcisiyle orta segmentte yer alıyor.

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Redmi Note 6 Pro özellikleri

6.26 inç boyutlu ekranda 19:9 görüntü oranı ve çentik tasarımına sahip telefon, ön tarafında 2.5D kavisli cam kullanıyor. Ayrıca ön tarafta da çift kamera olması dikkat çekiyor. Ekran çözünürlüğünün ise FullHD+ olduğunu belirtelim.

Gücünü Snapdragon 636 işlemcisinden alan cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Bu depolama alanını microSD kart desteği ile arttırabiliyorsunuz. Ayrıca gelecekte telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip farklı bir modeli daha tanıtılack. Arka tarafta 12 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamera yer alıyor. Ana kamera F/1.9 lens ile kendisini önceki modelden sıyırıyor. Ön tarafta ise 20 MP + 2 MP olmak üzere çift ön kamera görüyoruz. İkinci kamera derinlik algılarken, ana ön kamera F/2.0 diyafram değerine sahip.

Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, kızılötesi sensörü ve 4000 mAh batarya ile gelen telefon, Android 8.1 Oreo sürümü üzerindeki MUIU arayüzüyle kutudan çıkıyor.

Telefonun fiyatı ise yaklaşık 215 dolar.