Xiaomi 7 Aralıkta Çin’de yapacağı tanıtımı Weibo hesabı üzerinden duyurdu. Yeni Redmi modelleri olan Redmi 5 ve Redmi 5 Plus 18:9 oranına sahip ekranlarla gelecek.

Fiyat/Performans denince akla gelen markalardan Xiaomi, Redmi serisi altında hem uygun fiyatlı hem de yüksek performanslı cihazlar üretmekte. Weibo üzerinden 7 Aralıkta Çin’de yapacağı etkinlikle yeni cihazlarını tanıtacak dilerseniz teknik özelliklere bakalım;

Redmi 5

Xiaomi her ne kadar teknik özellikleri açıklamamış olsa da Çin sertifikasyon kurumu ve China Telecom tarafından verilen bilgiler mevcut.

5.7 inç büyüklüğünde 18:9 oranlı ve HD+ çözünürüklü (1440 x 720) ekrana Snapdragon 450 işlemcisi eşlik etmekte hafıza ve ram tarafında ise üç farklı seçenek mevcut;

2 GB RAM/16 GB depolama, 3 GB RAM/32 GB depolama, 4 GB RAM/64 GB depolama seçenekleriyle ve 128GB’a kadar destek veren hafıza kartı ile kullanıcıya sunulacak.

Cihazın kamera kısmında 12MP çözünürlüklü arka kamera ve özçekim özellikli 5MP ön kamera mevcut. Sisteme 3,200 mAh değerinde pil güç vermekte. Arka tarafta ayrıca parmak izi okuyucu bulunan cihaz Android 7.1.2 tabanlı MIUI ile gelecek.

Redmi 5 Plus için ise sızıntılardan oluşan kısıtlı bilgiler mevcut. İddialara göre Snapdragon 625 ve kasa boyutuna bağlı 4,000 mAh pil söylenen özellikler arasında. Bu cihaz içinde 18:9 oranlı ekran ile gelmesi bekleniyor.

Ne zaman piyasaya çıkıyor?

Redmi 5 için beklenen satış tarihi 10 Aralık olarak telaffuz edilmekte. Daha fazla bilgi için resmi tanıtım sonrası sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.