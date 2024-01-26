Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir Xiaomi Pad 7 üzerinde çalışıyor. Tablet hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi Pad 7’nin birçok özelliği sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Xiaomi Pad 7 konusunda neler sunacak?

Sızıntıya göre tablet 100W şarj hızına sahip olacak. Ekran tarafında ise tablet OLED bir ekran paneli kullanacak. Bundan önceki nesillerde IPS LCD ekran panelleri kullanılmıştı. Xiaomi Pad 7 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte gelecek. Tabletin Şubat ayı içerisinde tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Bir önceki nesil Xiaomi Pad 6 neler sunuyor?

Tasarım tarafında Xiaomi 13 serisinin tasarım diline sahip olan Xiaomi Pad 6, oldukça şık bir tasarıma sahip. Tablet üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Bunlar; Gri, Altın ve Mavi.

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Xiaomi Pad 6 premium bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Tablet 2880×1800 piksel çözünürlüğe sahip. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızını, Dolby Vision’ı ve HDR10’u destekler nitelikte. 11 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir panel kullanılıyor.

Xiaomi Pad 6 kaputun altında Snapdragon 870 yonga setine sahip. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 dahili depolama eşlik ediyor. Tablet iki farklı varyasyon ile satışa sunuluyor:

6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama

8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama

Snapdragon 870 yonga seti gücünü 33W kablolu hızlı şarj destekli 8840 mAh büyüklüğündeki bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi Pad 6 13 MP çözünürlüğünde bir arka kamera ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.