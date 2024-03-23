Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi Pad 5 HyperOS güncellemesi yayınlandı.

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Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Xiaomi Pad 5 kullanıyorsanız ve halen Xiaomi Pad 5 HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Xiaomi Pad 5 HyperOS ile neler sunuyor?

Xiaomi Pad 5 etkileyici özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğündeki 11 inç AMOLED ekranıyla kullanıcılara üst düzey bir görsel deneyim sunuyor. 120Hz yenileme hızı, akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlarken, 600 nit maksimum parlaklık iç ve dış mekan kullanımı için ideal bir görüntü sunuyor. SGS göz koruması ve TÜV Rheinland sertifikası, göz sağlığını ön planda tutuyor.

Performans açısından Xiaomi Pad 5, Qualcomm’un güçlü Snapdragon 860 yonga seti ve 6 GB RAM ile donatılmış. 128 GB dahili depolama, kullanıcılara geniş veri koleksiyonlarını saklama olanağı tanırken, microSD kart yuvası ile depolama kapasitesi 512 GB’a kadar artırılabiliyor. Bu, kullanıcılara geniş bir depolama esnekliği sunuyor.

Tabletin enerji ihtiyacını, 8720 mAh kapasiteli bataryası karşılıyor. 33W hızlı şarj özelliği, cihazı kısa sürede kullanıma hazır hale getiriyor.

Kamera tarafında, arka tarafta 13 MP çözünürlüğündeki ana kamera ve 5 MP çözünürlüğündeki geniş açılı kamera, yaratıcı fotoğrafçılık imkanı sunarken, ön taraftaki 8 MP’lik kamera, online toplantılar selfie’ler için ideal.