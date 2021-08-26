Akıllı Telefonlar
Xiaomi Orijinal Olmayan Pillerde Şarj Hızını Yavaşlatmayı Planlıyor
Xiaomi, Apple’ın yolunda gitmeyi hedefliyor ve kullanıcı üçüncü parti bir pil taktıysa akıllı telefonlarında bir uyarı göstermeye başlamayı planlıyor. Sadece uyarı ile kalmayıp şarj hızını da yavaşlatmayı hedefliyor.
Xiaomi kısa süre önce, pil bakımı ve şarj ayarları sunan Mi Security uygulamasının 5.6.0 sürümünü piyasaya sürdü. İçinde, işletim sistemi cihaza “orijinal olmayan” bir pil takıldığını tespit ederse, bir uyarı göstermeyi ve şarj hızını düşürmeyi planladığını keşfedildi. Uyarı, kullanıcıya telefonun pilinin “yalnızca yetkili bir servis tarafından değiştirilmesi” gerektiğini ve “orijinal olmayan” bir pilin kullanılmasının cihaza ve kullanıcıya zarar verebileceğini söylüyor.
Sistem orijinal olmayan bir pil takıldığını tespit ettiğinde kullanıcılara aşağıda bulunan uyarı mesajı ile karşılaşacaktır.
- Bu cihaza yetkisiz bir pil takılmış gibi görünüyor. Cihazınızı korumak için şarj gücü düşürülecektir. Yetkisiz pillerin kullanılması pilin şişmesine, aşırı ısınmasına ve akmasına neden olabilir. Ayrıca yangına veya diğer tehlikelere neden olabilir. Pilinizi değiştirmek için yetkili bir servis sağlayıcı bulun
- Mevcut piliniz güvenlik riskleri oluşturabilir. Bu cihaz, yalnızca yetkili bir servis sağlayıcı tarafından değiştirilmesi gereken yerleşik bir pil ile donatılmıştır. Pilin başka bir yerde değiştirilmesi bu cihaza zarar verebilir. Yetkisiz pillerin kullanılması pilin şişmesine, aşırı ısınmasına ve akmasına neden olabilir. Ayrıca yangına veya diğer tehlikelere neden olabilir. Onaylanmamış pilleri kullanmayın.
Aşağıda göreceğiniz ekran görüntüleri ile orijinal olmayan pil iletişim kutusunun ve etkinliğinin nasıl görüneceğini görebilirsiniz.
Bu haber, iPhone’larının pili sertifikalı bir teknisyen tarafından takılmadıysa kullanıcıları bilgilendirme özelliğine sahip olan Apple’a benzetilmekte. Apple bu hamlesi nedeniyle eleştirildi ve birçoğu şirketin kullanıcılara yalnızca daha pahalı pil değiştirmelerine yönlendirmek istediğini söyledi.
iPhone’larda uyarı, yalnızca yetkili bir teknisyen tarafından yapılandırılabilen bir mikro denetleyici tarafından kontrol edilmekte. Xiaomi, üçüncü taraf pilleri tespit etmek için buna benzer bir mekanizma kullanıyor olabilir, ancak bununla ilgili herhangi bir bilgi henüz mevcut değil.
İlginizi Çekebilir: Xiaomi 100W gücündeki kablolu hızlı şarj cihazını tanıtmaya hazırlanıyor!
Xiaomi’nin bu kararı da kullanıcıları üçüncü taraf onarımlarından korumak için tasarlanmış gibi gözüküyor. Üçüncü taraf pillerin kullanılması, hızlı şarjı gerçekleştirememeleri nedeniyle hasara neden oluyorsa, şirketin bunu yapmasının iyi bir nedeni olabilir.
Şimdilik bu değişiklik Çin ile sınırlı gibi görünüyor. Xiaomi’nin bunu Hindistan ve Avrupa gibi diğer pazarlara genişletmeyi planlayıp planlamadığına dair bilgi henüz mevcut değil.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Vivo X70 Pro Plus Render Görüntülerde Sızdırıldı!
Vivo’nun amiral seviyesi dediğimiz segmentteki X serisinin yeni üyesi olacak isim X70 Pro Plus render görüntülerde tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. İlk başta göze çarpan detay arka taraftaki kamaera çıkıntısı ve yan tarafındaki siyah cam bölüm.
Bakmakta fayda var: iPhone 13 Beklenenden Daha Pahalı Olabilir!
Bu yılın Ocak ayının sonunda tanıtımı yapılan X60 serisinin daha bir senesi dolmamışken X70 serisinin ayak sesleri duyulmaya hatta görüntüleri sızdırılmaya başladı bile. X serisinin öne çıkan ana noktası kamera olduğunu da varsayarsak yeni serinin de kamera da iddialı bir model olacağını söyleyebiliriz. Ve akıllı telefonların sızdırmasıyla Twitter’da ün kazanan OnLeaks bu seferde vivo X70 Pro Plus modeli gün yüzüne çıkarmış oldu. Fotoğraflar, devasa dört kameralı çıkıntılı ve farklı tasarım da dahil olmak üzere telefonun temel özelliklerine ışık tutuyor.
And today, in order to wrap up my #Vivo X70 Series run, here comes your very first look at the #VivoX70ProPlus! (360° video + stunning 5K renders + dimensions)
This time on behalf of @Pricebaba -> https://t.co/SCoXIp7OUb pic.twitter.com/llbXwHXpEn
— Steve H.McFly (@OnLeaks) August 26, 2021
Görsellerden de anlaşılacağı üzere Vivo X70 Pro Plus, ince çerçevelere sahip kavisli bir ekrana sahip. Diğer X70 serisi modeller gibi, Pro+ ayrıca ekranın ortasına hizalanmış bir delikli kamera ve ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip. OnLeaks’e göre akıllı telefon, X70 ve X70 Pro’da bulunacak 6.5 inçlik panellerden daha büyük olan 6.7 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. Vivo X70 Pro+, arka panelin neredeyse üçte birini kaplayan devasa bir kamera modülüne sahip olacağı anlaşılıyor. Halefi X60 Pro+ gibi ZEISS optiklere sahip olması beklenen modelde dört kamera, bir lazer otofokus ünitesi ve bir LED flaş bulunacak. Vivo X70 Pro+’nın kamera kurulumları hakkında ise bir bilgi yok.
Kamera ünitesinin sağ tarafında büyük boş alan ya bir tasarım özelliği olabilir ya da Mi 11 Ultra’da görülene benzer ikincil bir arka ekran için bırakılmış olabilir. Kamera çıkıntısına daha yakından bakıldığında, kalınlığı yaklaşık 0,4 mm olan büyük ama ince bir ilk katman dahil olmak üzere iki katmana sahip olduğu görülüyor. Ayrıca diğer segmentte bulunan (Y ve V serisi) akıllı telefonlarında da bu tasarım dilini kullanıyor. Cihaz 164.8 x 75,5 x 9 mm ölçülerinde ve kalınlığı kamera çıkıntısının çevresinde 11,3 mm’ye çıkıyor.
V2145A model numarasına sahip Vivo X70 Pro+, Google Play Console’da görüldü ve bazı temel özellikleri de ortaya çıktı. Listedeki bilgilere göre model, Full HD+ ekrana sahip olacak ve Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alacak. Ayrıca cihazın 8GB RAM ile geleceği belirtilirken şirket ek olarak 12GB RAM ile daha üst sürümü de piyasaya sürebilir.
X70 Pro+, Android 11 ile geleceği öngörülüyor. Cihazın pil kapasitesi hakkında bir bilgi yok, ancak Çin’deki 3C sertifikası, 65W hızlı şarj cihazıyla birlikte gelebileceğini ortaya koydu. Son olarak Vivo X70 serisinin kameralarının, Vivo’nun kendi geliştirdiği Vivo V1 adlı ISP’si tarafından destekleneceğini iddia ediliyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 FE 5G’nin Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı!
Samsung‘un yeni uygun fiyatlı amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S21 FE 5G‘nin bazı özellikleri ortaya çıktı. İşte Galaxy S21 FE 5G’nin özellikleri.
Samsung‘un yakın tarihte tanıtacağı yeni uygun fiyatlı amiral gemisi modeli Galaxy S21 FE 5G, yavaş yavaş karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde bir yanlışlık sonucu karşımıza çıkan Galaxy S21 FE 5G, şimdi Google Play Console‘da görüntülendi. Tabi bazı özellikleri de ortaya çıktı. Şimdi gelin Samsung‘un yeni modeli S21 FE 5G’nin özelliklerine göz atalım.
İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy M32 5G Tanıtıldı!
Samsung Galaxy S21 FE 5G’nin özellikleri!
Son yıllarda amiral gemisi modellerinin “FE” yani “Fan Edition” sürümünü de üreten Samsung, S21 ailesine bir “FE” modeli katmaya hazırlanıyor. Bir süredir konuşulan Galaxy S21 FE 5G, bazı özellikleriyle uygulama geliştiricileri tarafından kullanılan Google Play Console’da ortaya çıktı.
Bir süre önce Geekbench‘te ortaya çıkan S21 FE 5G’nin Snapdragon 888 ile geleceğini biliyorduk Google Play Console‘daki verilere göre de Galaxy S21 FE 5G, performansını kesin olarak Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 yonga setinden alacak.
Öte yandan Google Play Console‘daki bilgilere göz attığımızda cihazın 6GB RAM bellek ve Android 11 işletim sistemi ile geleceğini görüyoruz. Ekran tarafında ise 1080 x 2009 piksel çözünürlüklü bir panelin bizleri karşılayacağı bildiriliyor. Burada bulunmayan bir diğer bilgi ise bu ekranın 6.4 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED bir ekran olduğu yönünde.
Galaxy S21 FE 5G‘nin son derece yeterli özellikler sunduğunu görüyoruz. “FE” modellerinde daha uygun fiyat için daha düşük özellikler sunan Samsung, bu modelde işlemci tarafından feragat etmeyip Snapdragon 888 yonga setini kullanmış. Ancak bu işlemci ile beraber görmeye alıştığımız 8GB RAM bellek burada yok. Zaten cihazı “FE” yapan kısım aslında biraz da buradan geliyor.
Piyasada çok görmediğimiz Snapdragon 888 ve 6GB RAM belleği birlikte kullanacak olan Samsung Galaxy S21 FE 5G, yüksek bir ihtimalle performanstan ödün vermeyecek. Keza cihaz diğer cazip özellikleri ve fiyatı ile kullanıcıları kendisine çekecek. Biz genel olarak Galaxy S21 FE 5G’nin özelliklerini yeterli bulduk. Sizce Galaxy S21 FE 5G’nin özellikleri yeterli olacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Xiaomi Orijinal Olmayan Pillerde Şarj Hızını Yavaşlatmayı Planlıyor
Vivo X70 Pro Plus Render Görüntülerde Sızdırıldı!
Microsoft Edge ile PDF’e Metin Ekleyebileceksiniz
Epic Games 249 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Hale Getirdi!
Binance, Birleşik Krallık Yasa Düzenleyicileriyle İş Birliği Yapmıyor!
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Sizin Batışınız#2 | FAN TOKEN ile Neden Para Kaybetti | Eren İmdat
POCO X3 Pro vs Redmi Note 10 Pro vs Mi 11 Lite | Amansız Münazara #1
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Sizin Batışınız#2 | FAN TOKEN ile Neden Para Kaybetti | Eren İmdat
POCO X3 Pro vs Redmi Note 10 Pro vs Mi 11 Lite | Amansız Münazara #1
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.