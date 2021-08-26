Xiaomi Orijinal Olmayan Pillerde Şarj Hızını Yavaşlatmayı Planlıyor

Xiaomi, Apple’ın yolunda gitmeyi hedefliyor ve kullanıcı üçüncü parti bir pil taktıysa akıllı telefonlarında bir uyarı göstermeye başlamayı planlıyor. Sadece uyarı ile kalmayıp şarj hızını da yavaşlatmayı hedefliyor.

Xiaomi kısa süre önce, pil bakımı ve şarj ayarları sunan Mi Security uygulamasının 5.6.0 sürümünü piyasaya sürdü. İçinde, işletim sistemi cihaza “orijinal olmayan” bir pil takıldığını tespit ederse, bir uyarı göstermeyi ve şarj hızını düşürmeyi planladığını keşfedildi. Uyarı, kullanıcıya telefonun pilinin “yalnızca yetkili bir servis tarafından değiştirilmesi” gerektiğini ve “orijinal olmayan” bir pilin kullanılmasının cihaza ve kullanıcıya zarar verebileceğini söylüyor.

Sistem orijinal olmayan bir pil takıldığını tespit ettiğinde kullanıcılara aşağıda bulunan uyarı mesajı ile karşılaşacaktır.

Bu cihaza yetkisiz bir pil takılmış gibi görünüyor. Cihazınızı korumak için şarj gücü düşürülecektir. Yetkisiz pillerin kullanılması pilin şişmesine, aşırı ısınmasına ve akmasına neden olabilir. Ayrıca yangına veya diğer tehlikelere neden olabilir. Pilinizi değiştirmek için yetkili bir servis sağlayıcı bulun

Mevcut piliniz güvenlik riskleri oluşturabilir. Bu cihaz, yalnızca yetkili bir servis sağlayıcı tarafından değiştirilmesi gereken yerleşik bir pil ile donatılmıştır. Pilin başka bir yerde değiştirilmesi bu cihaza zarar verebilir. Yetkisiz pillerin kullanılması pilin şişmesine, aşırı ısınmasına ve akmasına neden olabilir. Ayrıca yangına veya diğer tehlikelere neden olabilir. Onaylanmamış pilleri kullanmayın.

Aşağıda göreceğiniz ekran görüntüleri ile orijinal olmayan pil iletişim kutusunun ve etkinliğinin nasıl görüneceğini görebilirsiniz.

Bu haber, iPhone’larının pili sertifikalı bir teknisyen tarafından takılmadıysa kullanıcıları bilgilendirme özelliğine sahip olan Apple’a benzetilmekte. Apple bu hamlesi nedeniyle eleştirildi ve birçoğu şirketin kullanıcılara yalnızca daha pahalı pil değiştirmelerine yönlendirmek istediğini söyledi.

iPhone’larda uyarı, yalnızca yetkili bir teknisyen tarafından yapılandırılabilen bir mikro denetleyici tarafından kontrol edilmekte. Xiaomi, üçüncü taraf pilleri tespit etmek için buna benzer bir mekanizma kullanıyor olabilir, ancak bununla ilgili herhangi bir bilgi henüz mevcut değil.

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Xiaomi’nin bu kararı da kullanıcıları üçüncü taraf onarımlarından korumak için tasarlanmış gibi gözüküyor. Üçüncü taraf pillerin kullanılması, hızlı şarjı gerçekleştirememeleri nedeniyle hasara neden oluyorsa, şirketin bunu yapmasının iyi bir nedeni olabilir.

Şimdilik bu değişiklik Çin ile sınırlı gibi görünüyor. Xiaomi’nin bunu Hindistan ve Avrupa gibi diğer pazarlara genişletmeyi planlayıp planlamadığına dair bilgi henüz mevcut değil.