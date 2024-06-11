Xiaomi, yeni katlanabilir akıllı telefonu MIX Flip’i tanıtmaya hazırlanıyor. Bu model, markanın ilk Flip telefonu olacak. Yıllar önce terk edilen MIX Flip prototipinden sonra, “argo” kod adıyla geliştirilen Xiaomi MIX Flip, piyasaya sürülmeye oldukça yakın. Xiaomi CEO’su Lei Jun’un yeni katlanabilir cihazı kullanırken çekilen bir fotoğrafı, telefonun lansmanından neredeyse bir ay önce ortaya çıktı.

Xiaomi MIX Flip nasıl olacak?

Lei Jun’un her yeni Xiaomi akıllı telefonunu test etmesi biliniyor. Lei Jun şimdi ise Xiaomi MIX Flip’i kullanırken kameralara yakalandı. Cihaz tam olarak görünmüyor ancak çekilen fotoğraflarda kullanılan cihazın Xiaomi MIX Flip olduğu anlaşılıyor. Bu yeni katlanabilir akıllı telefonun benzersiz özelliklere sahip olacağı söyleniyor.

MIX Flip, temmuz ayında resmi olarak tanıtılacak ürünler arasında yer alıyor. Xiaomi’nin temmuz ayındaki lansmanında, Xiaomi MIX Flip’in yanı sıra Xiaomi MIX FOLD 4, Redmi K70 Ultra ve diğer birçok cihaz da tanıtılacak. Xiaomi’nin bu lansman etkinliğini sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Xiaomi MIX Flip, Samsung Galaxy Z Flip 5’in rakibi olarak konumlandırılıyor ve bu rekabet, katlanabilir akıllı telefon pazarında heyecan yaratıyor. Pek çok markanın Flip tarzı akıllı telefonları bulunurken, Xiaomi’nin bu alandaki ilk girişimi olan Xiaomi MIX Flip’in neler sunacağını hep birlikte göreceğiz. Temmuz ayındaki lansmanda, cihazın tüm özellikleri ve piyasadaki konumu netlik kazanacak.