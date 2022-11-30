Xiaomi, Çin’de MIJIA Robot Süpürge 2S’yi tanıttı. Yeni MIJIA robot süpürge, 4000Pa emiş gücüne sahiptir ve lazer navigasyonunu destekler. Robot, yüksek kapasiteli emiş fanı ve yüksek devirde dönen paspas bezleri ile süpürme ve paspaslama hizmeti verebilmektedir.

Süpürme ve paspaslama robotu, zemini silerek temizleyebilir ve kalıntıları emebilir. Üç seviyeli hacim ayarına sahip akıllı, elektronik kontrollü bir su deposuna sahiptir. Bu, verimli bir temizleme işlemi için su çıkışının hassas kontrolünü sağlar. Kolayca takılmaması için 3D engellerden kaçınmayı destekler. Bu, robotta bulunan LDS lazer navigasyonuna ek olarak sunulmaktadır. Cihaz, temizleme yolunu hızlı bir şekilde haritalayabilir ve güç kapalıyken bile taramaya devam eder.

MIJIA Süpürme Robotu 2S, 2 cm yüksekliğe kadar engellerin içinden geçebilen dayanıklı fırçasız motor tahrik tekerleklerine sahiptir. Robotun kendisi 97 mm’lik bir gövde yüksekliğine sahiptir. Süpürme robotu, MIJIA uygulamasıyla uzaktan kontrol edilebilir. Ayrıca XiaoAI hoparlörlerine bağlantıyı da destekler.

MIJIA Robot Süpürge 2S’nin fiyatı 1.999 yuan (282 dolar). Xiaomi, 12 Aralık’ta resmi olarak piyasaya sürülecek olan ürün için 100 yuan (14dolar) depozito istiyor. Şu anda MIJIA Robot Süpürge 2S hakkında küresel bir kullanılabilirlik bilgisi yok. 12 gün içinde resmi olarak piyasaya sürülmesinden önce ürün hakkında daha fazla ayrıntı bekliyoruz.