Çinli teknoloji devi Xiaomi, Çin’de MIJIA markası altında yeni bir ekosistem ürününü piyasaya sürdü. Ekosistem ürünü MIJIA Akıllı Termo-Higrometre 3 olarak adlandırılmış ve şu anda 49 yuan (7 dolar) fiyat etiketiyle Çin’de satışta.

MIJIA Akıllı Termo-Higrometre 3, 62.6×53.2 mm boyutunda LCD ekrana sahip. Cihaz; ekranda sıcaklık, nem, saat, tarih ve hafta gibi altı farklı bilgiyi gösterebiliyor.

MIJIA Akıllı Termo-Higrometre 3, 0,1°C sıcaklık dalgalanmalarını ve %1 bağıl nem değişikliklerini algılayabilen bir cihaz olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra yüksek hassasiyetli Swiss Sensirion sıcaklık ve nem sensörüne de sahip. Bu sayede cihaz 6 saniyede bir ölçüm yaparak sizlere daha güncel bir veri sunabiliyor.

MIJIA Akıllı Termo-Higrometre 3, MIJIA uygulamasına Bluetooth üzerinden bağlanabiliyor. MIJIA uygulamasından minimum/maksimum sıcaklık seçerseniz ve klimanız MIJIA uygulamasına ekliyse oda önceden belirlediğiniz sıcaklığa geldiğinde klima otomatik olarak açılacak. Aynı şey hava nemlendiricileri için de kullanılabiliyor.

Pil tarafında cihaz CR2450 pillerle çalışıyor. Cihazın pil ömrü ise 1.5 yıl. MIJIA Akıllı Termo-Higrometre 3’ün ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.