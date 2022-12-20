Xiaomi, ilk koku makinesi olan MIJIA Akıllı Koku Makinesi Setini piyasaya sürdü. Ürün, 21 Aralık’tan itibaren 369 yuan (53 dolar) fiyat ile indirimli olarak satılacak. İndirim bittikten sona ise ürün 499 yuan’a (71 dolar) satılacak.

MIJIA Akıllı Koku Makinesi Seti, 1000’den fazla çeşit koku yayabiliyor. Bunun yanı sıra cihaz üst düzey lüks ince koku ayarına ve 10 seviyeli konsantrasyon kontrolüne de sahip. Cihaz 16 milyon tam renkli gam ortam ışığına da sahip.

MIJIA Akıllı Koku Makinesi Seti, 250 yıllık geçmişe sahip İsviçreli bir koku şirketi tarafından sağlanan üst düzey özel kokuları kullanıyor.

MIJIA Akıllı Koku Makinesi Seti, 16 milyon rengin serbestçe ayarlamasına izin veren ve kokuya göre otomatik değişen bir ortam aydınlatmasına sahip. Bunun yanı sıra dört ambiyans moduna sahip: doğal uyandırma, sürükleyici okuma, verimli egzersiz ve rahatlama ve uyku yardımı.

Cihaz fişe takılı olarak veya kablosuz olarak kullanılabilir. Kablosuz olarak kullanıldığı zaman 8 saatlik bir batarya süresi bulunuyor. MIJIA Akıllı Koku Makinesi Seti, uzaktan kontrol için Xiaomi Home uygulaması ile birlikte çalışıyor.