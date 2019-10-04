Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Store’larda hafta sonu indirimi
Ülkemizdeki resmi Xiaomi distribütörlerinden biri olan Evofone, kendilerine ait olan Mi Store‘larda geçerli olacak bir hafta sonu kampanyası duyurdu. Kampanya kapsamında bazı akıllı telefon modelleriyle birlikte Earbuds kulaklığında indirim olacak.
Hangi ürünlerde, nasıl indirimler var?
- Redmi S2 – 32 GB – 1.199tl yerine 1099 TL
- Note 6 Pro 32 GB – 1.499tl yerine 1199 TL
- Note 6 Pro 64 GB – 1.699tl yerine 1399 TL
- Earbuds – 499tl yerine 399 tl
- Yeelight LED akıllı ampül – 139 TL
- Yeelight Led akıllı ampül – 179 TL
- Mi TV Box S 4K – 499 TL
- Mi Kettle Akıllı Su Istıcı – 299 TL
Ürünler hangi mağazalarda, hang tarihlerde geçerli?
5-6 Ekim Cumartesi ve Pazar günü geçerli olacak indirimler sadece bu mağazaları kapsıyor:
- Forum İstanbul Avm MiStore
- Vadistanbul Mi Store
- Akasya Avm Mi Store
- Optimum Avm Mi Kiosk
1 yorum
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold katlama ömrüyle şaşırttı!
Samsung’un katlanabilir ilk akıllı telefon modeli Galaxy Fold, bu hafta Amerika’da satışa sunuldu. Tasarım hatalarının giderilmesinin ardından kullanıcılarla buluşmayı başaran Samsung Galaxy Fold, katlama performansı ile tartışma yaratacak gibi gözüküyor.
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Samsung Galaxy Fold, sorunsuz şekilde sadece 18.500 kez katlanabildi!
ABD’de garanti hizmeti sağlayan SquareTrade adlı kuruluş ise bunu test etmek için bir Galaxy Fold temin etti. Özel bir mekanizma ile kullanım senaryosuna en yakın şekilde yapılan test, cihazın ekranı konusunda soru işaretleri doğurdu. Katlanır ekranlı telefonda yer alan menteşeli sistem, markanın iddiasına göre 5 yıllık bir süreye eşit 200.000 katlamaya kadar dayanıklılık sunuyor. Ancak Galaxy Fold’un ekranı yaklaşık 18.500 katlamanın ardından piksel hatası vermeye başladı. Bu da normal bir kullanımda 6 aylık bir zaman dilimine eş değer.
120.000 katlamaya kadar yapılan özel testin sonunda cihazın dokunmatiği çalışmamaya başladı ve menteşe sisteminde yıpranmalar gözlendi. Ancak Galaxy Fold yeniden başlatıldığında dokunmatik ile ilgili problem kendiliğinden çözüldü. Testi yapan kuruluş, yayınladığı raporda Samsung Galaxy Fold’un garanti süresi içerisinde büyük bir sorun yaşamayacağını öngördüklerini belirtiyor. Ayrıca Samsung, satış sürecindeki gecikmeden dolayı bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz ekran değişimi yapılabileceğini açıklamıştı.
Samsung Galaxy Fold hakkındaki ekran ve dokunmatik tabanlı sorunlar, cihazın çıkış sürecini uzun süre geciktirmişti. Telefonu satın alan kullanıcılardan yapılan test ile benzer bir geri dönüş gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Pixel 4 XL “Çok turuncu” rengiyle basın görselleri sızdırıldı!
Pixel 4 XL, çok renkli tasarımıyla basın görselleri son sızıntılarla birlikte ortaya çıktı. Gözleri kamaştıran turuncu renginin tercih edildiği Google’ın yeni amiral gemisi, ortalığı dağıtmaya hazırlanıyor.
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Çıkan yeni görüntülerde cihazın kenarlarına da yer verilmiş. Yan profilde, siyah çerçeve tercih edilen Pixel 4 XL‘de güç tuşunu da pembe olarak sevenlerinin zevkine sunacak.
Pixel 4 XL, daha önce New York’ta bulunan bir reklam panosunda karşımıza çıkmıştı. Dün ise başka iki farklı Pixel 4 ve 4 XL renkleri ortaya çıktı. “Sadece Siyah” ve “Saf Beyaz” seçenekleriyle duyurulması beklenen cihazların basın görselleri ortaya çıkmıştı.
Yeni serisinin, resmi duyurusunun 15 Ekim’de yapılması planlanıyor. Fakat, son zamanlarda sızıntılar doğrultusunda, cihazla ilgili hiçbir süprizin kalmadığını söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Samsung, Çin’de telefon üretimine son verdi
Samsung, Çin’de cep telefonu üretimine son verdiğini açıkladı. Çarşamba günü açıklama yapan Samsung yetkilileri, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin’de bulunan yerli rakiplerin rekabeti sıkılaştırmasından dolayı zarar gördüklerini belirtti.
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Haziran ayında benzer şekilde başka bir fabrikasında üretimi askıya alan Samsung, Huizhou kentinde olan tesisini kapatarak Çin’deki telefon üretimine son verdi. Ayrıca Sony de Pekin’deki akılı telefon tesisini kapattığını, bundan sonra yalnızca Tayland’da akıllı telefon üretimi yapacağını açıklamıştı. Her şeye rağmen Apple hala Çin’de üretim yapmaya devam ediyor.
Cape Investment & Securities’in analisti Park Sung-soon‘a göre, Çinli tüketiciler uygun fiyatlı cihazlar için yerel markalara ve birinci sınıf modeller için diğer markalara yönelince Samsung şirketinin Çin’deki pazar payı %1’e kadar geriledi. Güney Koreli teknoloji devinin, Çin’deki pazar payı 2013’ün ortalarında % 15 civarındaydı.
Park Sung ayrıca, “Çin’de insanlar yerli markalardan düşük fiyatlı akıllı telefonlar ve Apple veya Huawei’den yüksek kaliteli telefonlar satın alıyorlar. Samsung’un payını canlandırmak için çok az umudu var “ dedi.
Ülkedeki artan iş gücü maliyetleri ve ekonomik yavaşlama, şirketlerin daha cazip ülkelere taşınmasına neden oluyor. Samsung, üretim maliyetinin düşük olması nedeniyle Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerde üretim kapasitesini artırıyor.
Samsung, üretim ekipmanlarının pazar gereksinimlerine ve küresel stratejilere dayalı olarak başka sahalara aktarılacağını söyledi. Ancak Güney Koreli teknoloji devi, Çin’de akıllı telefon satışına devam edecek. Şirket, Çin’deki tesisin kapasitesi ve çalışan sayısı hakkındaki soruları geri çevirse de 2017 yılındaki raporlara göre 6,000 çalışan ile birlikte 63 milyon ünite üretim kapasitesinin olduğu bilinmekte.
ali
4 Ekim 2019 at 12:18
Evofone garantili ürün alırken 2 kez düşünün bir ekran değişimi için hiç bilgi verilmeden 38 gün bekletildim