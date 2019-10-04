Xiaomi Mi Store’larda hafta sonu indirimi

Samsung’un katlanabilir ilk akıllı telefon modeli Galaxy Fold, bu hafta Amerika’da satışa sunuldu. Tasarım hatalarının giderilmesinin ardından kullanıcılarla buluşmayı başaran Samsung Galaxy Fold, katlama performansı ile tartışma yaratacak gibi gözüküyor.

İlginizi Çekebilir: BİM’de 1150 TL’ye satılacak Meizu Note 8 alınır mı?

Samsung Galaxy Fold, sorunsuz şekilde sadece 18.500 kez katlanabildi!

ABD’de garanti hizmeti sağlayan SquareTrade adlı kuruluş ise bunu test etmek için bir Galaxy Fold temin etti. Özel bir mekanizma ile kullanım senaryosuna en yakın şekilde yapılan test, cihazın ekranı konusunda soru işaretleri doğurdu. Katlanır ekranlı telefonda yer alan menteşeli sistem, markanın iddiasına göre 5 yıllık bir süreye eşit 200.000 katlamaya kadar dayanıklılık sunuyor. Ancak Galaxy Fold’un ekranı yaklaşık 18.500 katlamanın ardından piksel hatası vermeye başladı. Bu da normal bir kullanımda 6 aylık bir zaman dilimine eş değer.

120.000 katlamaya kadar yapılan özel testin sonunda cihazın dokunmatiği çalışmamaya başladı ve menteşe sisteminde yıpranmalar gözlendi. Ancak Galaxy Fold yeniden başlatıldığında dokunmatik ile ilgili problem kendiliğinden çözüldü. Testi yapan kuruluş, yayınladığı raporda Samsung Galaxy Fold’un garanti süresi içerisinde büyük bir sorun yaşamayacağını öngördüklerini belirtiyor. Ayrıca Samsung, satış sürecindeki gecikmeden dolayı bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz ekran değişimi yapılabileceğini açıklamıştı.

Samsung Galaxy Fold hakkındaki ekran ve dokunmatik tabanlı sorunlar, cihazın çıkış sürecini uzun süre geciktirmişti. Telefonu satın alan kullanıcılardan yapılan test ile benzer bir geri dönüş gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.