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Xiaomi Mi Note 10 kutusundan çıkıyor – Ekrana ve kameraya bayıldık
Xiaomi Mi Note 10 modeli, inceleme örneğiyle ofisime ulaştı. Biz de her zaman olduğu gibi bu videoda kutu içeriğine ve cihazın özelliklerine yakından bakıyoruz.
Xiaomi Mi Note 10 kutusundan neler çıkıyor?
Bize gönderilen ürün Türkiye’de halihazırda satılan kutu. İçerisinden ise bir tane siyah renkli yarı saydam kılıf, USB Type-C kablosu ve tabii ki hızlı şarj adaptörü çıkıyor.
Ürünün özellikleri neler?
Önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 ile kaplı modelin yan çerçeveleri ise alüminyum malzeme kullanıyor. Ekran noktasında 6.47 inç boyutlu ekranda AMOLED panel ve 1080p Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Ekranda 600 nit maksimum parlaklıkla birlikte, HDR 10 ve DCI-P3 renk gamutu özellikleri de yer alıyor.
Donanım bileşenleri olarak Snapdragon 730G işlemcisinden gücünü alan Xiaomi Mi Note 10 modelinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama bulunuyor.
Kamera olarak ise 5’li bir kamera sistemi karşımıza çıkıyor. Ana kamera OIS destekli 108 MP’lik sensör. Bunun yanı sıra 12 ve 5 MP olmak üzere iki adet telephoto kamera, 20 MP ultra geniş kamera ve son olarak 2 MP‘lik makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.
Son olarak telefonda 30W hızlı şarj destekli 5260 mAh’lik bir pil olduğunu da belirtelim.
İnceleme
Fiyatı yarı yarıya düşen tam kablosuz kulaklık: Taotronics SoundLiberty 53
Normalde 400 TL civarında bir fiyat etiketi olmasına karşın Hepsiburada’nın “Dört Dörtlük” isimli kampanyasında 200 TL‘ye düşen Taotronics SoundLiberty 53 isimli tam kablosuz kulaklığını inceledik.
Taotronics SoundLiberty 53 neler sunuyor?
Ürünü satın aldığınızda şarj etmeye de yarayan taşıma kutusu, üç farklı boyutta kulaklık pedi ve microUSB şarj kablosu çıkıyor.
Modelin tasarımına baktığımızda gövde kısmı her ne kadar biraz büyük görünse de, bizim kulağımıza tam uydu ve herhangi bir sorun yaşatmadı. Ayrıca büyük oranda sesi kesiyor olması ve dışarıya ses kaçırmıyor olması da önemli bir detay. Kulaklığın üzerinde dokunmatik bir panel bulunuyor. Bu sayede:
– Sola bir kez bastığınızda ses kısılıyor, sağ tarafta ise ses seviyesi arttırılıyor.
– Sola üç kez basarsanız bir önceki şarkıya, sağa üç kere bastığınızda bir sonraki şarkıya geçiliyor.
– Telefon görüşmesi geldiğinde görüşmeyi kabul etme, reddetme veya mevcut görüşmeyi sonlandırma özelliği yer alıyor.
Tasarım noktasında son olarak ürünün IPX6 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olduğunu da belirtelim.
Ses performansına geçiş yapacak olursak Taotronics SoundLiberty 53 modelinde Bluetooth 5.0 desteği kullanılıyor. Ürünün içerisinde 6 mm’lik dinamik sürücüler yer alıyor ve ses performansı ürünün şu anki 200 TL’lik fiyatına göre oldukça iyi. Yüksek ses seviyesine çıkabilen ürün, bu seviyede ses kalitesini bozmadan yansıtmayı başarabiliyor. Ancak kulaklık bass ağırlıklı değil, bunun altını çizelim. Uygun fiyatlı kablosuz kulaklıklar arasında en düzgün mikrofon kalitesine sahip modellerden biri olan Taotronics SoundLiberty 53 ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik ve bu ses kaydını videoda sizlerle paylaştık.
Gecikme konusundaysa hem oyun hem de videolarda küçük bir gecikmenin yaşandığını belirtelim. Şarj konusunda ise kulaklıklar tam şarjda iken 5 saat civarında kesintisiz müzik dinleyebiliyorsunuz. 600 mAh kapasiteli kutu ise toplamda 40 saat pil ömrü vadediyor.
İnceleme
The Witcher nasıl olmuş? | Bilmeyenler için basit başlangıç rehberi
The Witcher dizisi hakkında değerlendirmelerimizin ve bilmeyenler için kısa hikayesini aktardığımız videomuz ile karşınızdayız.
İlginizi çekebilir; The Witcher karakter tanıtım videoları, Netflix tarafından paylaştı!
Andrzej Sapkowski tarafından kaleme alınan Witcher aslında bir oyun değil kısa hikayeler ve roman uyarlaması. Ancak elbette Witcher ve Geralt of Rivia ismi özellikle Polonyalı oyun firması CD Project Red tarafından yayınlanan Witcher oyun serisi ile tanındı.
1980’lerin başında Fantastyka adındaki bir Leh bilim kurgu ve fantezi dergisinde ilk olarak yayınlanan ilk hikâye “Wiedźmin” (The Witcher) 1986, dergi tarafından yapılan bir yarışma için yazılmıştı ve üçüncülük kazandı.
Söz konusu olan dizi ise Türkiye’de de yayınlanan kitap serisinin ilk iki kitabı olan Son Dilek ve Kader Kılıcı adlı eserlerden uyarlandı.
Henry Cavill’in Geralt, Anya Chalotra’nın Yennefer, Freya Allan’ın Prenses Cirilla (Ciri) karakterlerine can verdikleri ilk sezon 8 bölümden oluşuyor ve sadece Netflix’te yayınlandı.
Dizi hakkındaki detayları, hikayeyi ve yorumlarımızı bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
İnceleme
2020 ANTİVİRÜSÜ ESET Internet Security 2020 inceleme
ESET Internet Security 2020 inceleme videomuzda, şirketin en güncel anti-virüs yazılımının özelliklerine yakından bakıyoruz.
Kutu küçüldü ve dijitalleşti!
Öncelikle ESET Internet Security 2020, yenilenen kutu tasarımıyla geliyor. Eskiye nazaran çok daha kompakt bir yapıda olan yazılım kutusu, içerisinde bir kod barındırıyor. Bu kodu hesabınıza girerek aktif edebiliyorsunuz. Ayrıca kutuda satın aldığınız yazılımın geçerlilik süresi ve desteklediği cihaz sayısı gibi bilgiler de yer alıyor.
Bizim incelemediğimiz lisans 1 yıllık ve 1 cihaz destekliyor. Ürünü Windows, MacOS, Linux ve Android destekliyor.
ESET Internet Security 2020 özellikleri
Yeni sürümle beraber yazılımın arayüzü de yenilendi. Tabii ki Türkçeyle beraber artık birçok farklı dil desteğini görebiliyoruz. Oldukça sade ve kolay kullanılabilir yapıda olan yeni arayüzde tüm özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bu sürümde, çevrimiçi yardım da yer alıyor. Herhangi bir sorunuz olduğunda, bu bölümden destek alabiliyorsunuz.
Anti-virüs yazılımının sistemi yormaması oldukça önemli. ESET Internet Security 2020, tüm özellikleri çalışır halde olsa bile sistemimize %1 oranında dahi yük bindirmedi. Bu da, bilgisayarınız güçlü olmasa bile rahatlıkla ESET Internet Security 2020‘yi kullanabileceğiniz anlamında geliyor.
Tabii ki bir anti-virüs yazılımının temel işlevi sizi zararlı yazılımlardan korumak. ESET, bu noktada sadece virüsleri değil trojan gibi diğer farklı zararlı yazılımları ve son dönemde ransomware olarak bildiğimiz fidye yazılımlarına karşı da tam koruma sağlıyor. Yazılımla birlikte gerçek zamanlı dosya sistemi koruması, HDD veya USB bellek gibi cihazlar için kontrol, internet ve ağ koruması da yer alıyor.
ESET Internet Security 2020 inceleme videomuzda öne çıkan ek özellikler de var. Örneğin Anti-Theft sayesinde, dizüstü bilgisayarınızın çalınması durumunda lokasyon ve yapılan işlemleri görüntüleme gibi özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. Akıllı Ev İzleyici özelliği ise, mevcut ağınızda herhangi bir güvenlik açığı varsa bunu size bildirerek güvende kalmanızı sağlıyor.
Yazılımın en güzel özelliklerinden biri de Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması. Zira bu sayede ESET tarafından güvenliği sağlanan özel bir tarayıcı ile, kullandığınız bankanın veya ödeme sisteminin işlemlerini gönül rahatlığı ile yapabiliyorsunuz. Sizi banka arayüzüne benzeyen yapısıyla kandırmaya çalışan bir web sitesi olduğunda, ESET tarayıcısı bunu algılıyor ve sizi koruyor.
Son olarak ebeveyn korumasından da söz etmemiz gerek. Zira çocuklu bir evde yaşıyorsanız, girmesini istemediğiniz web sitelerini filtreleyerek çocuğunuzun güvenle internet kullanmasını sağlayabiliyorsunuz.