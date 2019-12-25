Xiaomi Mi Note 10 kutusundan çıkıyor – Ekrana ve kameraya bayıldık

Xiaomi Mi Note 10 modeli, inceleme örneğiyle ofisime ulaştı. Biz de her zaman olduğu gibi bu videoda kutu içeriğine ve cihazın özelliklerine yakından bakıyoruz.

Xiaomi Mi Note 10 kutusundan neler çıkıyor?

Bize gönderilen ürün Türkiye’de halihazırda satılan kutu. İçerisinden ise bir tane siyah renkli yarı saydam kılıf, USB Type-C kablosu ve tabii ki hızlı şarj adaptörü çıkıyor.

Ürünün özellikleri neler?

Önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 ile kaplı modelin yan çerçeveleri ise alüminyum malzeme kullanıyor. Ekran noktasında 6.47 inç boyutlu ekranda AMOLED panel ve 1080p Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Ekranda 600 nit maksimum parlaklıkla birlikte, HDR 10 ve DCI-P3 renk gamutu özellikleri de yer alıyor.

Donanım bileşenleri olarak Snapdragon 730G işlemcisinden gücünü alan Xiaomi Mi Note 10 modelinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama bulunuyor.

Kamera olarak ise 5’li bir kamera sistemi karşımıza çıkıyor. Ana kamera OIS destekli 108 MP’lik sensör. Bunun yanı sıra 12 ve 5 MP olmak üzere iki adet telephoto kamera, 20 MP ultra geniş kamera ve son olarak 2 MP‘lik makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Son olarak telefonda 30W hızlı şarj destekli 5260 mAh’lik bir pil olduğunu da belirtelim.