Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Son zamanların dikkat çeken iki cihazı Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırmasını teknik özellik ve fiyat çerçevesinde inceliyoruz.

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Xiaomi 28 Mayıs tarihinde pop-up kameraya sahip Mi 9T modelini tanıtmıştı. Farklı bölgelerde Redmi K20 olarakta bilinilen cihaz kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Diğer taraftan Xiaomi’nin alt markası olarak üretime devam eden Redmi, ağustos ayında yeni fiyat/performans cihazı Note 8 Pro modelini tanıtmıştı. Bu yazımızda tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken iki cihazı karşılaştırıyoruz.

Ekran – Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro

Her iki cihaz ön tarafta farklı tasarım anlayışlarını benimsiyor. Xiaomi Mi 9T sahip olduğu tam ekran tasarımı ile %86.1 ekran-kasa oranını sunmayı başarıyor. 1080 x 2340 çözünrlüğünde ki 6.39 inç AMOLED ekran ön taraftan bakıldığında neredeyse çerçevesiz bir yapıya sahip. Ekranın üst tarafına konumlandırılmış ahize yapısı çerçevesiz yapı ile uyum halinde. Cihaz sahip olduğu yüksek ekran kasa oranı yapısını açılır-kapanır (pop-up) kameraya borçlu. Corning Gorilla Glass 5 ile korunaklı ön panel 19:5:9 görüntü oranını kullanmakta. Ayrıca cihazın sahip olduğu HDR desteği ile kullanıcılara güzel bir ekran deneyimi sunuyor.

Redmi K20 modeli ise ön tarafta damla çentik formuna sahip bir tasarım dili ile kullanıcıları karşılıyor. 6.53 inç boyutundaki ekranda %84.9 ekran-kasa oranı sağlanmakta. 1080 x 2340 FHD+ çözünürlüğündeki ekranda inç başına düşen piksel sayısı 395. Cihaz, Mi 9T modelinde olduğu gibi Corning Gorilla Glass 5 ile korunmakta ve HDR desteğine sahip. Telefonun ulaştığı maksimum parlaklık değeri ise 500 nit olarak ölçüldü.

Kamera – Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro

Telefonların kamera performanslarını incelediğimizde her iki cihazında fiyat segmentinde iddalı modeller olduğunu söylemeliyiz. Redmi Note 8 Pro modeli arka tarafta dört, ön tarafta bir adet selife kamerası olmak üzere toplam 5 kameraya sahip. Arka tarafta bulunan ana kamera 64 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip. 4K 30 kare‘de video çekimine olanak sağlayan ana kamerada EIS desteği bulunmakta. Arka kameraya eşlik eden kameralar ise 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro, arka tarafı bulanıklaştırmanıza olanak sağlayan 2 MP f/2.4 derinlik sensörü. Kameraların hem sağ tarafında LED flaş bulunuyor. Telefonun ön kısımında 20 MP f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir selfie kamerası bulunmakta. Ön kamerada video çekmek isteyen kullanıcılar için 1080P 30 kare seçeneği sunuluyor. Redmi Note 8 Pro ile çekilmiş fotoğraf örneklerine göz atmak isterseniz bu linke tıklayarak inceleme videomuza gidebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde her iki telefonun ön ve arka kameralarını karşılaştırdığımız videoya ise buradan ulaşabilirsiniz

Xiaomi Mi 9T modelinde arka tarafta üç, ön tarafta bir adet olmak üzere toplamda dört adet kamera bulunuyor. Telefonun ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. 4K’da 30 kare, FHD çözünürlükte 60 kare videolar çekmenize olanak sağlayan bu sensörde faz algılama otomatik odaklama sistemi bulunuyor. Cihazın arka tarafında bulunan diğer kameralar ise 8 MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto ve 13 MP f/2.4 ultra geniş açı kamera. Telefonun ön kamerası ise açılır-kapanır bir yapıya sahip. 20 MP f/2.2 diyaframa sahip pop-up kamerada yazılımsal olarak portre modu desteği sunulmuş.

Performans – Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Mi 9T modeli 9 Nisan tarihinde tanıtılan Snapdragon 730 işlemcisinden gücünü alıyor. 8 nanometre üretim sürecinden geçen bu yonga seti 8 çekirdeğe sahip. Bunların 2’si 2.2 GHz Kryo 470 Gold birimi iken 6’sı 1.8 GHz Kryo 470 Silver yapısında. Telefonun grafik birimi ise Adreno 618. 6 GB RAM seçeneği ile satışa sunulan cihazda 64 veya 128 GB varyasyonlar bulunuyor. Android 9 Pie üzerinde MIUI 11.0.3 ile çalışan telefonun Antutu Benchmark sonucu 251.377 olarak test edildi.

Redmi Note 8 Pro, Mi 9T modeline kıyasla daha yeni bir yonga setine sahip. Mediatek Helio G90T işlemcisinden gücünü alan telefonda 8 çekirdek bulunuyor. 2×2.05 GHz Cortex-A76 ve 6×2.0 GHz Cortex-A55 birimlerinden oluşan G90T, Mali-G76 MC4 grafik birimine sahip. Redmi Note 8 Pro’nun oyun performansını sergilediğimiz ‘Redmi Note 8 Pro ile 10 oyun’ videomuzu bu linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Android 9 Pie üzerinde MIUI 11 ile çalışan cihazın Antutu Benchmark sonucu Mi 9T modelinden fazla olduğu gözlemleniyor. 283.161 puan ile 36. sırada kendine yer bulan telefon 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Fiyat – Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro

‘Efsane Cuma’ günü özelinde indirime giren Xiaomi Mi 9T modelini 2549 Türk Lirası karşılığında Mi Store mağazalarından almak mümkün. Telefonun Xiaomi Türkiye Garantili olarak diğer e-ticaret sitelerinde karşılığı ise 2700-3000 Türk Lirası bandında olduğunu görmek mümkün. Redmi Note 8 Pro modeli ise 29 Kasım’a özel olarak 2149 TL fiyat etiketi ile Mi Store mağazalarında bulunacak. Redmi Note 8 Pro modelinin satın alım seçeneklerine bağlı olarak e-ticaret sitelerinde 2100-2650 Türk Lirası aralığında bulmam mümkün.