Pil Düellosu: Xiaomi Mi 9T vs Realme XT

Pil Testi serimizin yeni konuğu Redmi Note 8 modeli oldu. Bakalım cihaz, hem şarj olma hem de pil tüketimi anlamında bize nasıl değerler sunmuş?

Daha önce pil testi yaptığımız tüm cihazlara ve sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: http://hwp.com.tr/piltesti