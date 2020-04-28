Pil Testi
Pil Düellosu: Xiaomi Mi 9T vs Realme XT
Ersin ve Doğuş’un hazırladığı Pil Dülleosu serisinde şimdi de Xiaomi Mi 9T vs Realme XT modelleri karşı karşıya geliyor. Bakalım iki telefon birbirlerine karşı gerçek hayat senaryolarında nasıl bir pil performansı gösteriyorlar.
Pil Testi
Oppo Reno 2 – Pil Testi
Oppo Reno 2 Pil Testi videomuzda, her zamanki konseptimizde cihazın pilini ve şarj durumlarını inceliyoruz.
İlginizi çekebilir; Tüm pil testi sonuçları için tıklayın.
Oppo Reno 2 4000 mAh bataryasıyla ve VOOC Flash Charge 3.0 teknolojisiyle dikkat çeken bir model. 30 dakika içinde %51’den fazla şarj edebildiğini iddia eden modelin kutu açılışı ve pil testi sonuçlarını bu videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Pil Testi
Redmi Note 8 Pro – Pil Testi (VIDEO)
Redmi Note 8 Pro Pil Testi videomuzda, her zamanki konseptimizde cihazın pilini ve şarj durumlarını inceliyoruz.
Daha önce yaptığımız tüm pil testi içerikleri ve tablo: http://hwp.com.tr/piltesti
Pil Testi
Redmi Note 8 Pil Testi
Pil Testi serimizin yeni konuğu Redmi Note 8 modeli oldu. Bakalım cihaz, hem şarj olma hem de pil tüketimi anlamında bize nasıl değerler sunmuş?
Daha önce pil testi yaptığımız tüm cihazlara ve sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: http://hwp.com.tr/piltesti