Xiaomi Mi 8 ısınma testi (PUBG ve 4K video)

Xiaomi Mi 8 ısınma testi videomuzda, telefonla 10 dakika boyunca PUBG Mobile oynadık ve ardından yine 10 dakika boyunca 4K video kaydı gerçekleştirdik. Tüm bu işlemler sırasında cihazın sıcaklık ve pil durumunu ölçtük.

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Xiaomi Mi 8 ısınma testi

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz XZ2 Compact videosunda olduğu gibi burada da Snapdragon 845 işlemcisinin hem oyun hem de 4K video çekiminde pek ısınmadığını görüyoruz. En çok 40-41 derece ısı görülüyor ki bu değerler son derece iyi. Batarya tarafında ise 10 dakika PUBG ve ardından 10 dakikalık 4K video kaydı sonrası cihazın pili %100’den %88 oranına düştü.