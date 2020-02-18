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Xiaomi Mi 6X – Sizi Yorumunuz (Ali Muhammed Köse)
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi Note 10 – Sizin Yorumunuz (Anılcan Özkök)
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 8 bozulunca Mi 9T’ye geçmek (Dinçer Karadayı)
Geçtiğimiz yıl ofisimize Huawei P9 Lite modeliyle katılan Dinçer Karadayı, şimdi de yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 9T ile Sizin Yorumunuz serimize katıldı. Dinçer Bey, aslında daha önce Xiaomi Mi 8 almasına karşın, cihazın bozulması dolayısıyla Xiaomi Mi 9T’ye geçmiş ve bize bu videoda tüm deneyimlerini anlattı.
Kim Kullanmak İster?
Kim Philips The One TV Kullanmak İster? – Önder Özbelli
Kim Kullanmak İster? serimizde Philips The One televizyonunu deneyimleyen bir diğer isim Önder Özbelli oldu. Bakalım Önder Bey, bir haftalık deneyim sonrası TV ile ilgili bizlere nasıl deneyimler anlatacak?
Kim kullanmak ister? serimizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Siz de 55PUS7304 model numaralı Philips The One hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünzden bizlere aktarmayı unutmayın.
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