Sosyal medya

Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 6X – Sizi Yorumunuz (Ali Muhammed Köse)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, Xiaomi Mi 6X modeliyle Ali Muhammed Köse konuğumuz oldu. Bakalım Muhammed beyin telefonla ilgili deneyimleri nasıl?

İlgili konular:

Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi Note 10 – Sizin Yorumunuz (Anılcan Özkök)

16 Şubat 2020

Yazan:

Xiaomi Mi Note 10 - Sizin Yorumunuz (Anılcan Özkök)

Xiaomi Mi Note 10 kullanıcısı olan Anılcan Özkök Sizin Yorumunuz serisinde 108 MP kameralı telefonu aktarıyor.

Ankara’da üniversite öğrencisi olan Anılcan’ın Mi Note 10 hakkındaki görüşlerini, cihaz hakkında sevdiği ve sevmediği yönlerini bu videoda dinliyoruz.

reklam
HONOR MagicWatch 2

İyi seyirler…

Devamını oku

Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 8 bozulunca Mi 9T’ye geçmek (Dinçer Karadayı)

13 Şubat 2020

Yazan:

Xiaomi Mi 8'den Xiaomi Mi 9T'ye geçmek

Geçtiğimiz yıl ofisimize Huawei P9 Lite modeliyle katılan Dinçer Karadayı, şimdi de yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 9T ile Sizin Yorumunuz serimize katıldı. Dinçer Bey, aslında daha önce Xiaomi Mi 8 almasına karşın, cihazın bozulması dolayısıyla Xiaomi Mi 9T’ye geçmiş ve bize bu videoda tüm deneyimlerini anlattı.

 

reklam
HONOR MagicWatch 2
Devamını oku

Kim Kullanmak İster?

Kim Philips The One TV Kullanmak İster? – Önder Özbelli

10 Şubat 2020

Yazan:

Kim Philips The One TV Kullanmak İster? - Önder Özbeyli

Kim Kullanmak İster? serimizde Philips The One televizyonunu deneyimleyen bir diğer isim Önder Özbelli oldu. Bakalım Önder Bey, bir haftalık deneyim sonrası TV ile ilgili bizlere nasıl deneyimler anlatacak?

Kim kullanmak ister? serimizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

reklam
HONOR MagicWatch 2

Siz de 55PUS7304 model numaralı Philips The One hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünzden bizlere aktarmayı unutmayın.

Devamını oku