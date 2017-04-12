Xiaomi, Mi 6 Modelini Önümüzdeki Hafta Tanıtmaya Hazırlanıyor

Nisan ayı dünya çapında akıllı telefon tanıtımları için son derece önemli bir ay olarak tarihe geçiyor olabilir ve Xiaomi de bundan geri kalmıyor.

Çin merkezli telefon üreticisi Xiaomi, Mi 6 modelini 19 Nisan tarihinde tanıtacak. Telefon resmi olmayan bilgilere göre 5.1 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlükte ekrana sahip olacak. Asıl etkileyici olan kısmı ise telefonun iç bölümü.

Mi 6’nın içerisinde Qualcomm’un Snapdragon 835 çipseti yer alacak. Ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak telefon hakkında başka bir bilgi bilinmiyor. Söylentilere göre ileride bir de 5.7 inç büyüklüğünde Mi 6 Plus modeli çıkabilir. Bu yılın en büyük trendi ise çerçeveleri daraltmak. Geçen sene şirket duyurduğu Mi Mix modeli ile bunu harika bir şekilde yapmıştı. Onu, LG ve Samsung gibi devler takip etti.

Eğer şirket başlattığı bu trendi yeni telefonunda da uygularsa 5.1 inç büyüklüğündeki Mi 6 piyasadaki en kompakt modellerinden birisi olabilir. Ayrıca Snapdragon 835 kullanacak olan Galaxy S8 ve Sony Xperia XZ Premium’dan daha küçük ekrana sahip olacak.