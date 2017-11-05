Xiaomi Mi 5X Cihazları, MIUI 9 Güncellemesi Almaya Başladı

Xiaomi Mi 5X Cihazları, MIUI 9 Güncellemesi Almaya Başladı

5 Kasım, 2017 Akıllı Telefonlar, Güncelleme, HABER, İşletim Sistemleri, Mobil 0 yorumlar

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Yeni bir Xiaomi cihazı son zamanlarda MIUI 9 güncellemesini almaya başladı. Mi 5X, şimdilik son OS versiyonunu alacak son ürün olarak gözüküyor.

Güncelleme şu an için sadece Çin birimlerine isabet etmiş durumda ve şimdilik Çin dışında bulunan birimlere bu tarz bir güncelleme geleceği konusunda bir bilgi bulunmamakta. MIUI 9’u alacak telefonlar listesinde bulunmayan Mi 5X, böyle bir güncelleme almaya başlayınca bütün kullanıcıların dikkati Xiaomi’ye dönmüş durumda. Çünkü listede olmayan bir modele yalnızca belli bir kıta da son OS güncellemesi dağıtılır ise, Xiaomi’nin yaptığı bu hareket pek hoş karşılanmayacak gibi duruyor.

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