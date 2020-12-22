Xiaomi Mi 10i 5G, Ocak duyurusundan önce tanıtıldı

Geçtiğimiz Kasım ayında Xiaomi, üç cihaz barındıracak olan Redmi Note 9 serisini Çin piyasası için tanıtmıştı. O telefonların başında gelen cihaz ise Redmi Note 9 Pro 5G idi. Şimdi ise açıklananlara göre akıllı telefon, Hindistan için Xiaomi Mi 10i 5G ismiyle 5 Ocak’ta kullanıcılarla buluşacak.

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Xiaomi firması, kendi resmi Twitter Hindistan sayfası üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte telefonu tanıtmaya başladı. Aynı zamanda resmi sitesine de bunun için özel bir sayfa oluşturmuş durumda. Tanıtımlarda ise 108MP ana kameranın yanında yüksek yenileme hızına sahip bir ekran görülebiliyor. Bunun yanında en son çıkan işlemcilerden olan Snapdragon 750G çipinden de söz ediliyor.

Redmi Note 9 Pro

Yine bu tanıtımla beraber telefon için genel bir bakış atma şansı da kullanıcılara veriliyor. Yan taraftaki SIM girişi görülebilirken arka tarafın kavisli olması da göze çarpıyor. Ki bu da zaten Redmi Note 9 Pro 5G cihazının tasarımıyla örtüşüyor.

Akıllı telefon, diğer özelliklerinde de öne çıkabilmeyi başarıyor. 6.67inç’lik IPS LCD özellikli büyük bir ekrana sahip olan Xiaomi Mi 10i 5G, aynı zamanda bu ekranla beraber 120Hz’lik bir yenileme hızı sunuyor. Kamera tarafında ise Samsung’un ürettiği 1/1.52″ ISOCELL HM2 özellikli 108MP ana kamera bizi karşılıyor. Takımı tamamlayan ve gücünü veren ise 4820mAh’lik ve 33W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya olarak görülüyor.