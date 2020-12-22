Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10i 5G, Ocak duyurusundan önce tanıtıldı
Geçtiğimiz Kasım ayında Xiaomi, üç cihaz barındıracak olan Redmi Note 9 serisini Çin piyasası için tanıtmıştı. O telefonların başında gelen cihaz ise Redmi Note 9 Pro 5G idi. Şimdi ise açıklananlara göre akıllı telefon, Hindistan için Xiaomi Mi 10i 5G ismiyle 5 Ocak’ta kullanıcılarla buluşacak.
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Xiaomi firması, kendi resmi Twitter Hindistan sayfası üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte telefonu tanıtmaya başladı. Aynı zamanda resmi sitesine de bunun için özel bir sayfa oluşturmuş durumda. Tanıtımlarda ise 108MP ana kameranın yanında yüksek yenileme hızına sahip bir ekran görülebiliyor. Bunun yanında en son çıkan işlemcilerden olan Snapdragon 750G çipinden de söz ediliyor.
Redmi Note 9 Pro
Yine bu tanıtımla beraber telefon için genel bir bakış atma şansı da kullanıcılara veriliyor. Yan taraftaki SIM girişi görülebilirken arka tarafın kavisli olması da göze çarpıyor. Ki bu da zaten Redmi Note 9 Pro 5G cihazının tasarımıyla örtüşüyor.
Akıllı telefon, diğer özelliklerinde de öne çıkabilmeyi başarıyor. 6.67inç’lik IPS LCD özellikli büyük bir ekrana sahip olan Xiaomi Mi 10i 5G, aynı zamanda bu ekranla beraber 120Hz’lik bir yenileme hızı sunuyor. Kamera tarafında ise Samsung’un ürettiği 1/1.52″ ISOCELL HM2 özellikli 108MP ana kamera bizi karşılıyor. Takımı tamamlayan ve gücünü veren ise 4820mAh’lik ve 33W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya olarak görülüyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 Pro Plus, DxOMark tarafından değerlendirildi!
DxOMark, geçtiğimiz haftalarda Huawei Mate 40 Pro‘nun ön ve arka kamera skorlarını, detaylı incelemeleriyle birlikte yayınlamıştı. Şimdi ise serinin Huawei Mate 40 Pro Plus modeli, DxOMark tarafından değerlendirildi. Cihaz, aldığı 139 puan ile birlikte dünyanın en iyi arka kamerasına sahip akıllı telefonu olmayı başardı. Xiaomi Mi 10 Ultra‘yı 1.likten düşüren Mate 40 Pro‘nun ardından şimdi de Pro Plus modeli zirveye yerleşti.
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Huawei Mate 40 Pro Plus, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?
Mate 40 Pro Plus, aynı serinin Pro modelinden 3 puan daha yüksek alarak DxOMark sıralamasında birinci sıraya oturdu. Bu son sıralama, Çinli üreticilerin artık DxOMark’ta ilk dört sırayı aldığını gösteriyor. Bununla birlikte beşinci ve altıncı sırada iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max bulunuyor. DxOMark‘ın değerlendirmesine göre Mate 40 Pro Plus, her koşulda geniş dinamik aralık sunuyor. Cihazın kamerası iç mekanlarda iyi bir beyaz dengesi ve mükemmel ayrıntı düzeyine sahip. Telefon, gece çekimlerinde ise rakipsiz bir şekilde iyi çekimler gerçekleştiriyor.
Mate 40 Pro Plus, ultra geniş açılı çekimlerde oldukça yüksek ayrıntı seviyesi sunuyor. Etkili video sabitleme ve telefoto çekimlerde parazitlenmenin olmaması da olumlu olarak değerlendirilen noktalar arasında yer alıyor. Cihazın yakın mesafede odak hataları bulundurması ve gölgelenme yapılarının bazı yerlerde düzgün çalışmaması ise negatif olarak değerlendirildi. Mate 40 Pro Plus‘ın kamerası, bazı ufak sorunlar haricinde oldukça kaliteli çekimler yapıyor. Önceki serilere göre video performansında artış olması da önemli noktalar arasında.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord SE, beklendiği gibi bütçe dostu olmayabilir
Geçen birkaç ayda 2021 için geleceği duyulan ve dördüncü Nord telefonu olacak olan cihazın adı OnePlus Nord SE idi. Özellik tarafında ise orijinali olan Nord’dan birçok özelliği alması ve onun daha bütçe dostu bir versiyonu olması bekleniyordu. Ancak görünüşe göre durum bundan biraz daha farklı.
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PhoneArena sitesine gelen bilgilere göre OnePlus Nord SE, orijinal telefonun özel bir versiyonu olacak. Bu model için ise tasarımcı Joshua Vides ile yapılan bir işbirliği söz konusu. Max Jambor tarafından atılan tweet ile pekiştirildiğine göre de, bu model ile ikili daha çok telefonun görünüşüne odaklanacak. Dolayısıyla arka tarafta bazı değişikliklerin veya özel bazı duvar kağıtlarının akıllı telefonda görülmeleri oldukça muhtemel.
Telefon için belirgin sayabileceğimiz donanım iyileştirmeleri görmemiz ise düşük ihtimal. Yani asıl modelde olduğu gibi kullanıcılar 6.4inçlik AMOLED ve 90Hz’lik yenileme hızı sunan bir ekran bekleyebilirler. Bunun dışında yine Nord’da olduğu gibi işlemci kısmında Snapdragon 765G işlemci takıma gücünü verecekken; arka tarafta ise cihazın dörtlü bir kamera takımıyla gelmesi olası.
Yine gelen sızıntılar, cihazın resmi olarak tanıtılmasının Mart ayında olacağını söylüyor. Dolayısıyla yakın zamanda çıkacak olan OnePlus 9 serisinin tanıtımı ile beraber OnePlus Nord SE akıllı telefonunun bu tanıtımda yer alması da düşünülenler arasında olabilir.
Akıllı Telefonlar
Realme Race Snapdragon 888 ile geliyor
Realme, Race adını verdiği yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Telefon Qualcomm 888 işlemciyle ve 12 GB RAM ile geliyor.
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Realme, 2018 yılında OPPO’nun düşük fiyata daha yüksek performanslı ürünler sunan rakiplerine karşı daha başarılı mücadele etmek için kurduğu bir alt marka. Henüz yeni bir şirket olmasına rağmen ülkemizde ve dünyada oldukça popüler olan marka, fiyat performans canavarı telefonlarıyla Xiaomi gibi rakiplerine meydan okuyor. Tüketiciler tarafından oldukça beğenilen Shenzen merkezli şirket, iki yıl içinde 50 milyon üzerinde telefon satmayı başarmış durumda. Şirketin kullanıcıların merakla bekleyeceği tepe seviye özelliklere sahip yeni telefonu, Realme Race ortaya çıktı.
Realme Race
Sene başında Realme tarafından Race isminde bir telefon geleceğinin haberi sızmıştı. RMX2202 olarak adlandırılan telefon, şirketin tepe modellerinden biri olarak geliştiriliyor. Race, Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden gücünü alacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği ile geliyor. Kutudan Android 11 çıkacak ve Realme 2.0 arayüzünü kullanacak. Race, telefon için sadece bir kod adı. Telefon yeni bir tepe serinin ilk modeli olacak. Bu bilgiler Realme başkan yardımcısı Xu Qi Chase, tarafından açıklandı. Tam olarak ne zaman geleceği belli olmayan telefonun, 2021 yılı ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Xu Qi Chase, telefonun detayları hakkında daha fazla bilgi vermese de güvenilir bir kaynaktan alınan bilgilere göre 64 MP ana kamerayla gelecek olan telefon, Realme 7 Pro ile benzer bir tasarıma sahip olacak.
Hızlı gelen büyüme
Realme Race ile ilgili henüz bir fiyat ya da başka bir bilgi ortada yok. Telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. İki senede çok fazla yol kat eden şirket, özellikle Hindistan ve Türkiye gibi alım gücü nispeten daha düşük pazarlarda inanılmaz bir büyüme gösteriyor. İki senede 50 milyon telefon gerçekten ulaşılması zor bir hedef. Umarız şirket, uygun fiyatlı ürünlerini kullanıcılarla buluşturmaya devam eder.
Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
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