Xiaomi Mi 10 için yapılacak lansmanın 14 Şubatta olması bekleniyor!

Xiaomi Mi 10 için son günlerde çok fazla sızıntı ortaya çıktı. Beklenen en önemli bilgi ise çıkış tarihiyle alakalıydı. Bugün ise herkesin beklediği yeni bir resmi etkinlik programı sızıntısı ortaya çıktı.

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Xiaomi Mi 10 çıkış tarihi sızıntılara göre ne zaman?

Kaynağa göre, J1J1 ve J1J2, Mi 10 ve Mi 10 Pro‘nun resmi model numaraları. İlk olarak şirket tarafından 7 Şubat tarihli bir etkinlikte bu cihazlar duyurulacaktı. Söz konusu etkinliğin 13 Şubatta gerçekleşmesi bekleniyor. Corona virüsüyle ilgili şu anki gergin durumun yanı sıra Black Shark kurucu ortağı ve CEO Luo Yuzhou‘nun yakın tarihli bir resmi bildirisi göz önüne alındığında lansman etkinliği büyük ihtimalle yalnızca çevrimiçi olarak sunulacak.

Satış ve gerçek cihaz kullanılabilirliği konusunda, etkinlik kesinlikle somut bir zaman çizelgesi sunacak. Şimdilik kaynak normal Mi 10 satışlarının 14 Şubatta olacağını iddia ediyor. Mi 10 Pro‘ya gelince bir ön sipariş kampanyası 10 Şubat gibi erken bir tarihte 100 CNY depozito ile başlayabilir. Mi 10 Pro söylenene göre 18 Şubat tarihinde gönderime başlayabilir.

Cihazların özellikleri hakkında neler biliyoruz?

Her iki cihazın özellikleri konusunda hala bilinmeyenler var. Çoğu sızıntı, Pro modelde ekstra bir kamera olduğu ve her ikisinde de 108 MP Samsung ana kamera olacağı konusunda anlaşmaya varmış gibi görünüyor. Pro modelde ayrıca muhtemelen 6.4 inç, Full HD+ çözünürlükte, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir panel olacak. 16 GB RAM ve Snapdragon 865 bulunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 66W hızlı şarj cihazı 35 dakikalık bir sürede tam şarj edecek ve 5.250 mAh büyüklüğünde bir pil ile gelecek.