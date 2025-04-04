Xiaomi, Apple’ın en son telefonlarına karşı yaptığı sert göndermelere bir yenisini daha ekledi. Xiaomi, The Economic Times gazetesinde, iPhone 16 Pro Max kamerasının Xiaomi 15 Ultra ile karşılaştırıldığında daha iyi olduğunu düşünenleri “1 Nisan Şakası” olarak nitelendirdi.

Xiaomi iPhone 16 Pro Max ile dalga geçti! Aman ne tatlı kamera!

Xiaomi tarafından paylaşılan bu ilanı sadece eğlenceli bir şaka olmaktan çok daha fazlası. Yeni çıkardığı Xiaomi 15 Ultra modelinin kamerasını tanıtan bu reklam, Apple kullanıcılarının gözünde Xiaomi kameraları ile iPhone 16 Pro Max kamerasını karşılaştırıyor.

Xiaomi, “Belki doğru lensle görme zamanı” diyerek, kullanıcıları Xiaomi 15 Ultra modelini tercih etmeye teşvik ediyor. Tüm bu göndermeler, Xiaomi Apple’a olan rekabetçi yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Xiaomi’nin bu tarz eğlenceli rekabetleri yalnızca telefonlarla sınırlı değil. Geçmişte de benzer şekilde Apple’a göndermeler yapan şirket, bu sefer de Xiaomi 15 Ultra ile iPhone 16 Pro Max arasındaki kamera farklarını vurgulamayı tercih etti.

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Peki siz Xiaomi ile Apple arasındaki bu tatlı rekabet hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!