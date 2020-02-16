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Xiaomi Inface yüz temizleme cihazını kullandık!
Xiaomi Inface yüz temizleme cihazını satın almak için: https://hwp.to/2vBK00M
Xiaomi Inface yüz temizleme cihazı inceleme videomuzda, şirketin ürettiği ilginç teknolojilerden birine yakından bakıyoruz. Adından da anlayabileceğiniz gibi ürün, yüzünüzü temizleme işlevi gören ve mudaillerine oranla uygun fiyatıyla öne çıkan bir cihaz.
Xiaomi Inface inceleme
Bugün Foreo gibi yüz temizleme cihazları 400 TL‘den 1600 TL‘ye kadar değişen fiyatlarla satılırken, sözünü ettiğimiz model 150 TL‘ye satın alınabiliyor. Oldukça kompakt bir tasarım anlayışına sahip modelin pek çok farklı rengi var. Üzerinde üç katmanlı bir silikon temizleme yapısı bulunan cihaz için şirket üst tarafa hassas, orta tarafa genel temizlik, alt tarafa da derin temizlik bölgesi adını vermiş. Alt tarafta yer alan tuş ile cihazı çalıştırıyor ve sonic titreşimlerle yüzünüze hem masaj yapıyor hem de temizliyorsunuz.
Özel adaptörü ile şarj olan cihazın pil ömrü gayet iyi. Zira günde yaklaşık 1-2 dakika kullanma ile 2 haftanın sonunda hala pilini bitiremedik. Ayrıca tabii ki IPX7 sertifikası ile suya dayanıklıklıktan da söz etmemiz gerek. Zira kullanımın ardından su altında cihazı yıkadık ve herhangi bir sorunla karşılaşmadık.
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TP-Link TL-PB10000 powerbank inceleme: İnce ve hafif!
TP-Link TL-PB10000 powerbank inceleme makalemizde, kapasitesine oranla özellikle kompakt yapısıyla dikkat çeken modelin özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım 10.000 mAh kapasiteli bu powerbank modeli bizlere neler sunuyor?
TP-Link TL-PB10000 inceleme
Dilerseniz ilk olarak ürünün tasarım özellikleriyle başlayalım. Zira modelin rakiplerine oranla en güçlü olduğu nokta, 10.000 mAh kapasitesine sahip olmasına karşın oldukça ince, hafif ve kompakt bir yapıda olması. En kalın noktasında 13.7 mm‘lik bir kalınlığa sahip model sadece 213 gram ağırlığında. Bu sayede ürünü pantolonunuzun cebinde dahi yanınızda rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz.
Cihazın sağ tarafında bir tane güç tuşu yer alıyor. Bu tuşa bastığınızda, ön bölümde yer alan dört adet LED aydınlatma, pilin doluluk oranında göre yanarak kullanıcılara bilgilendirme sağlıyor. Powerbank’in üst bölümünde ise iki adet 5V/2.1A çıkış gücü sunan USB çıkışı ile birlikte yine 5V/2.1A ‘lik bir de microUSB yuvası bulunuyor. İki çıkış sayesinde aynı anda iki farklı cihazı şarj edebiliyoruz.
Teknik özellikler, performans ve diğer konular
Öncelikle söz konusu ürün bir Powerbank -yani bir pil- olduğundan, güvenlik oldukça önemli. TP-Link’in aktardığına göre bu modelde 10.000 mAh kapasiteli güvenliği arttırılmış Li-Polimer pil kullanılıyor. Bu pil, aşırı ısınma veya yüksek volt gibi durumlara karşı korunaklı bir şekilde üretilmiş.
Modelin üzerinde yer alan USB çıkışlarının tümü 5V /2.1A güce sahip olması ve özellikle iOS için optimize edilmiş TP-Link akıllı şarj teknolojisi sayesinde cihaz, iPhone’un (11 ve altı modeller) 5V / 1A şarj adaptörüne göre cihazları %65 oranında daha hızlı şarj ediyor. Tabii ki hız konusunda kullandığınız akıllı telefonun veya farklı bir cihazın tam olarak ne olduğu büyük önem taşıyor. Ancak 5V / 1A güç sunan adaptör ve powerbank modellerine göre önemli derecede daha iyi şarj imkanı sunulduğunu söyleyebiliriz. Kapasite konusunda ise 10.000 mAh‘lik bir kapasite sunduğu için, iPhone 8 modelini yaklaşık 4 kez; Galaxy S10 modelini 2.5 kez ve Huawei P30 Pro modelini ise yaklaşık 2.2 kez tam şarj edebilir durumda. Powerbank kendisini ise yaklaşık 4.5 saatte tam dolduruyor.
Fiyat ve son sözler
Sonuç olarak şirketin en yeni Powerbank modeli TP-Link TL-PB10000, ülkemizde çok yakında yaklaşık 110 TL fiyat etiketiyle satılacak. Eğer oldukça kolay taşınabilir ve 10.000 mAh kapasiteli bir pil arıyorsanız bu modeli gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.
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Yapay zekalı kablosuz oyuncu kulaklığı: ROG Strix Go 2.4
ROG Strix Go 2.4 incelemesi ile karşınızdayız. 2.4 GHz alıcısı üzerinden PC, Mac, Xbox, PS4, Nintendo Switch ve mobil platformlarda kullanılabilen cihaz, yapay zeka desteğiyle fark yaratacak.
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Yapay zekalı kulaklık: ROG Strix Go 2.4
ROG Strix Go 2.4’ün en büyük avantajı üzerinde hem dahili hem de harici boom mikrofonu üzerinden yapay zeka desteğiyle gürültü engelleme sistemine sahip olması. Özellikle boom mikrofonu ile en kalabalık ve en sesli noktalarda dahi tamamen sessizlik sunabilen cihaz, bunu başarabilen tek kulaklık modeli.
Hafif ve taşınabilir
Özel taşıma kutusunda her yere rahatlıkla götürebileceğiniz cihaz, Tip-C bağlantısına sahip 2,4 alıcısı, Tip-A dönüştürücüsü, 3,5mm girişler için kablo, şarj kablosu ve çıkarılabilir boom mikrofonu için kutuda yer verilmiş. Tasarımı sade ve dışarıda rahatlıkla kullanabileceğiniz yapıda olan ROG Strix Go 2.4 modeli oldukça da hafif.
Yüksek kaliteli ses
Kablo ile Hi-Res Audio destekli yüksek kaliteli ses alabilirsiniz. Ancak bunu kablosuz olarak maalesef sunamıyor. Yani özellikle müzik ve dizi-film deneyimlerinizde kablolu olarak bağlantı sağlamak çok daha elverişli olacaktır. Aynı zamanda dahili pilinden de güç kaybı yaşamamış olacaksınız.
40 mm neomidyum sürücüler, 32 ohm empedans değeri sunan kulaklıkta kablolu olarak 10 – 40.000 Hz, kablosuz olarak ise 20 – 20.000 Hz frekans aralığında destek veriyor. tam şarjda 25 saate varan kullanım ömrü olan cihaz, her platformda ve neredeyse her cihaz ile kullanılabilir.
Sonuç olarak ROG Strix Go 2.4 oyun oynayan, müzik dinlemeyi seven ve oyun sırasında takım arkadaşları ile her yerde rahat iletişim kurmak isteyenler için biçilmiş kaftan olmuş. Biz çok sevdik! Asus mühendisleri gayet içi iş çıkarmışlar.
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En donanımlı fare! | Logitech MX Master 3 incelemesi
Logitech MX Master 3 incelemesi ile karşınızdayız. Profesyonel kullanıcılara yönelik hazırlanan Logitech’in MX ailesinden MX Master 3, gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.
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50 – 4000 DPI arasında ve her yüzeyde çalışabilen hassas Logitech Darkfield Tracking sistemi ile gelen Mx Master 3, Magspeed tekerleği ile çok uzun süreli ve çok hızlı kaydırma işlevi yapabiliyor. Saniyede 1 satır aşabilen bu tekerlek aynı zamanda çok da sessiz.
Parmak tekerleği diyebileceğimiz yan tekerleği ile birçok farklı işlevi yerine getirebilen Logitech MX Master 3, avuç desteği bölümünde olan tuş ile de ekstra özellikler kazanıyor.
Windows, Mac ve Linux ile çalışabilen cihaz, BT ile de destekleyen her cihaza kolayca bağlanabiliyor. 1 dakikalık şarj ile 3 saat kullanım ömrü kazanan cihaz tam şarjda ise 70 gün kesintisiz kullanım imkanı sağlıyor.
Logitech Options ile tuşların ve özelliklerin düzenlemesini yapabildiğiniz farenin Flow özelliği ile farklı cihazlar arasında tek ekran kullanımı bile yapabilirsiniz.
Detayları videomuzda.