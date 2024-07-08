Xiaomi, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen HyperOS 2.0’ın test sürecine başladı. XiaomiTime ekibi tarafından tespit edilen yeni bilgiler, uzun süredir merakla beklenen bu güncellemenin resmi olarak test edildiğini ortaya koyuyor. Son birkaç haftadır HyperOS 2.0 hakkında çeşitli sızıntılar ve spekülasyonlar vardı. Şimdi ise XiaomiTime ekibi, HyperOS 2.0’ın resmen test edildiğini doğrulayan önemli bilgiler buldu. Sızıntılara göre yeni güncelleme, Ekim ayında resmi olarak tanıtılacak.

İçindekiler HyperOS 2 gümbür gümbür geliyor

HyperOS 2 gümbür gümbür geliyor

Çinli teknoloji devi, HyperOS 2.0 üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı ve bu yeni işletim sistemi için özel bir uzantı olan [OSBigversion]’ı Xiaomi OTA sunucusunda devreye soktu. Bu yeni uzantı, HyperOS sürümlerini belirlemek için kullanılıyor. Örneğin, HyperOS 1.0 kullanıyorsanız, bu uzantı “[OSBigversion] => 1.0” olarak görünürken, HyperOS 2.0 kullandığınızda “[OSBigversion] => 2.0” olarak görünecek.

Bu uzantı daha önce mevcut değildi; Xiaomi, ana MIUI sürümleri için [Bigversion] uzantısını kullanıyordu. Örneğin, MIUI 14 kullanıyorsanız, “[bigversion] => 14” olarak görünürdü. Xiaomi, bu tür uzantıları uzun süredir kullanıyor ve şimdi HyperOS için özel bir uzantının eklenmesi, bu yeni işletim sistemi sürümleri arasında daha net bir ayrım yapmayı amaçlıyor. Bu yenilik, yeni güncellemenin geliştirmesinin resmen başladığını ve yeni sürümlerin cihazlara sorunsuz bir şekilde ulaşacağını gösteriyor.

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HyperOS sürümlerinin yapı numaraları V816 ile başlıyor. Bu numaralandırma sistemi, Xiaomi’nin MIUI işletim sisteminin ilk kez 16 Ağustos 2010’da piyasaya sürülmesiyle bağlantılı olarak belirlenmiş. Örneğin, HyperOS 1.0’ın yapı numarası V15 olarak ayarlandığında, bu sürümün aslında yeniden markalanmış bir MIUI 15 olduğu anlaşılmıştı. Bu durum, Xiaomi’nin tamamen yeni bir işletim sistemi geliştirdiği algısının aksine, mevcut bir MIUI sürümünü yeniden markalayarak sunmuş olduğunu ortaya koyuyor.

Yeni güncellemenin, Xiaomi 15 serisiyle birlikte Ekim ayında duyurulması bekleniyor. Xiaomi, genellikle büyük bir lansman etkinliğiyle yeni kullanıcı arayüzlerini tanıtır ve ardından güncellemeyi kademeli olarak tüm cihazlara yayar. Bu büyük güncellemenin, kullanıcı deneyiminde önemli iyileştirmeler ve yeni özellikler sunması bekleniyor.

Xiaomi’nin yaptığı çalışmalar, şirketin yenilikçi ve kullanıcı odaklı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. HyperOS 2.0’ın resmi olarak test edilmeye başlanması ve Ekim ayında tanıtılacak olması, Xiaomi kullanıcıları için heyecan verici bir gelişme. Yeni işletim sistemi sürümü, cihaz performansını ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. XiaomiTime ekibinin bulguları, HyperOS 2.0’ın gelecekteki potansiyelini ve kullanıcılar üzerindeki etkisini şimdiden işaret ediyor.