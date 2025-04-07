Xiaomi telefon sahipleri için uzun zamandır beklenen yenilik sonunda geldi! Özellikle Xiaomi galeri uygulaması ile ilgili sorun yaşayan kullanıcılar, bu güncellemeyle rahat bir nefes alacak. Peki şirket bu güncellemede neleri değiştirdi? Şimdiye kadar sadece Çin sürümünde olan özellikler artık tüm dünyada kullanılabilecek mi?

Xiaomi galeri uygulaması güncellendi!

Xiaomi, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına Xiaomi galeri uygulaması için global çapta büyük bir yenilik sundu. Daha önce sadece Çin versiyonunda bulunan modern tasarım artık tüm dünyadaki kullanıcıların hizmetinde.

Yeni güncellemeyle beraber fotoğraflarınız arasında gezinmek artık çok daha akıcı ve keyifli hale geliyor. Özellikle geliştirilmiş albüm düzeni ve sadeleştirilmiş arayüz sayesinde kullanıcılar, galerilerinde kaybolmadan diledikleri fotoğrafa kolayca ulaşabilecek.

Daha önce, global kullanıcılar yalnızca sınırlı dil desteğiyle Çin versiyonunu kullanabiliyorlardı. Ancak yeni galeri uygulaması güncellemesiyle birlikte artık çok daha geniş bir dil desteği sağlanıyor.

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Böylece tüm dünyadaki kullanıcılar aynı deneyimi paylaşacak. Ayrıca, uygulamanın en güncel versiyonu olan 4.2.0.15-global sürümünü HyperOS güncellemeleri üzerinden kolayca yükleyebilirsiniz.

Yeni tasarım yalnızca görünüşle sınırlı değil; galeri uygulaması artık daha hızlı ve daha kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Navigasyon menüsü iyileştirildi ve fotoğraf görüntüleme deneyimi optimize edildi. Türkiye’deki kullanıcılar için bu güncelleme, yerel dillerde tam destek sunması açısından da ayrı bir önem taşıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kullanıcılar olarak bu yeni galeri uygulaması güncellemesini beğendiniz mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazla yenilik için bizi takip etmeyi unutmayın!