Xiaomi fotoğraftaki yazıyı kaldırmak nasıl yapılır? Bu konu birçok kişinin bilmediği ve oldukça önemli bir konu. Peki fotoğraflarımızın sol alt köşesinde çıkan “shot on mi 9t” veya başka bir modelin yazısını nasıl kaldırabiliriz?

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Xiaomi telefonlar, uzun süredir çektiği tüm fotoğrafların sol alt köşesine bir etiket yerleştiriyor. Bu etikette fotoğrafın hangi telefon ile çekildiği yazarken, onun hemen alt kısmında bir kamera etiketi daha yer alıyor. Bu etiketlerin, tüm fotoğraflarda görünmesi, birçok kullanıcının canını sıkıyor. Aslında kapatması basit olan bu etiket, bizleri oldukça uğraştırıyor.

Tüm Xiaomi telefonlarda geçerli olan bu kapatma adımları ile sizde, fotoğraflarınızda çıkan bu can sıkıcı etiketleri kaldırabilirsiniz. İlk olarak, Xiaomi telefonunuzda varsayılan olarak gelen kamera uygulamanızı başlatın. Uygulamayı başlattıktan sonra, sağ üst köşede bulunan üç çizgi simgesine tıklayın. Bu simgeye tıkladığınızda karşınıza ayarlarında içinde bulunduğu bir sekme açılacak. Bu sekmede bulunan ayarlar simgesine tıklayın. Ayarlar simgesine tıkladıktan sonra cihazın tüm kamera ayarlarının bulunduğu bir bölüm açılacak.

Bu açılan ayarlar bölümünde, kamera kısmını bulmalısınız. Kamera ayarları kısmının altında, kamera üzerindeki bir çok farklı ayarı yapabiliyorsunuz. Söz konusu etiketi, bu kısım altında kapatacağız. Bu kısımdan, cihaz etiketi seçeneğini kapatın. Artık fotoğraflarının altında bulunan etiketten kurtuldunuz. Peki cihaz etiketi kısmı açıldığında, özel filigranlarımızı kameranın altına ekleyebiliyor muyuz? Bu sorunun cevabı evet, cihaz etiketi kısmını aktif ettiğinizde hemen aşağıda bir yeni özellik açılacak. O seçenekten, fotoğraflarınızın altında yazacak olan etiketi düzenleyebilir ve kişiselleştirmenizi yapabilirsiniz.

Sonuç olarak, bu etiketleri gördüğünüz tüm telefonlarda aynı adımları gerçekleştirerek kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca tüm cihazlarda bu etiketin, “cihaz etiketi” ya da “kamera etiketi” olarak adlandırıldığını yine kamera yarları kısmında düzenlendiğini söylemeden geçmeyelim. Ayrıca Xiaomi telefonlarda fotoğraftaki yazıyı kaldırmak için aslında fazla uğraşmayacağınızı sizlere göstermiş olduk.