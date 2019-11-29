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Xiaomi fotoğraftaki yazıyı kaldırmak
Xiaomi fotoğraftaki yazıyı kaldırmak nasıl yapılır? Bu konu birçok kişinin bilmediği ve oldukça önemli bir konu. Peki fotoğraflarımızın sol alt köşesinde çıkan “shot on mi 9t” veya başka bir modelin yazısını nasıl kaldırabiliriz?
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Xiaomi telefonlar, uzun süredir çektiği tüm fotoğrafların sol alt köşesine bir etiket yerleştiriyor. Bu etikette fotoğrafın hangi telefon ile çekildiği yazarken, onun hemen alt kısmında bir kamera etiketi daha yer alıyor. Bu etiketlerin, tüm fotoğraflarda görünmesi, birçok kullanıcının canını sıkıyor. Aslında kapatması basit olan bu etiket, bizleri oldukça uğraştırıyor.
Tüm Xiaomi telefonlarda geçerli olan bu kapatma adımları ile sizde, fotoğraflarınızda çıkan bu can sıkıcı etiketleri kaldırabilirsiniz. İlk olarak, Xiaomi telefonunuzda varsayılan olarak gelen kamera uygulamanızı başlatın. Uygulamayı başlattıktan sonra, sağ üst köşede bulunan üç çizgi simgesine tıklayın. Bu simgeye tıkladığınızda karşınıza ayarlarında içinde bulunduğu bir sekme açılacak. Bu sekmede bulunan ayarlar simgesine tıklayın. Ayarlar simgesine tıkladıktan sonra cihazın tüm kamera ayarlarının bulunduğu bir bölüm açılacak.
Bu açılan ayarlar bölümünde, kamera kısmını bulmalısınız. Kamera ayarları kısmının altında, kamera üzerindeki bir çok farklı ayarı yapabiliyorsunuz. Söz konusu etiketi, bu kısım altında kapatacağız. Bu kısımdan, cihaz etiketi seçeneğini kapatın. Artık fotoğraflarının altında bulunan etiketten kurtuldunuz. Peki cihaz etiketi kısmı açıldığında, özel filigranlarımızı kameranın altına ekleyebiliyor muyuz? Bu sorunun cevabı evet, cihaz etiketi kısmını aktif ettiğinizde hemen aşağıda bir yeni özellik açılacak. O seçenekten, fotoğraflarınızın altında yazacak olan etiketi düzenleyebilir ve kişiselleştirmenizi yapabilirsiniz.
Sonuç olarak, bu etiketleri gördüğünüz tüm telefonlarda aynı adımları gerçekleştirerek kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca tüm cihazlarda bu etiketin, “cihaz etiketi” ya da “kamera etiketi” olarak adlandırıldığını yine kamera yarları kısmında düzenlendiğini söylemeden geçmeyelim. Ayrıca Xiaomi telefonlarda fotoğraftaki yazıyı kaldırmak için aslında fazla uğraşmayacağınızı sizlere göstermiş olduk.
Akıllı Telefonlar
DxOMark: 2019’un en iyi telefon kameraları
2019 yılının bitmesine kısa bir zaman kala DxOMark tarafından test edilen amiral gemilerinde birbirinden önemli kamera özellikleri karşımıza çıktı. Peki amiral gemisi telefonlar, kameralarının hangi özellikleri ile dünyanın en iyisi?
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DxOMark tarafından test edilen 2019 yılının amiral gemileri, kamera donanımında birbirinden önemli özelliklere sahip. Bazı telefonlar video performansı ile öne çıkarken bazıları geniş açı kamerası bazıları ise yakınlaştırma yeteneği ile. 2019’un kamera enleri listesinin başını çok yönlü özellikleri ile DxOMark listesinin birinci sırasına yerleşen, Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition paylaşıyor.
Birçok yönden en iyi: Huawei Mate 30 Pro / Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition
Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, DxOMark listesinin en üst sırasını paylaşan iki telefon olarak karşımıza çıkıyor. Her iki telefonda, hem video hemde fotoğraf performansı ile diğer rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Bu demek oluyor ki, birçok yönden dünyanın en iyi iki telefonu olarak bu telefonu gösterebiliriz.
En iyi video çeken: iPhone 11 Pro Max
DxOMark listesinin en iyi video çeken telefonu unvanını, iPhone 11 Pro Max üstlenmiş durumda. 102 puan alarak en üst sıraya yerleşen telefon, optik imaj sabitleyicisi ve otomatik odak kısmında rakiplerini geride bırakıyor. Hem arka hem de ön kamerası ile 4K 60 fps videolar çekebilen telefon, bu konuda da rakiplerine göre avantaj sağlamış durumda.
En iyi yakınlaştırma: Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition
Birçok yönden en iyi listemizde yer alan CC9 Pro, en iyi yakınlaştırma listesinde de birinci sıraya oturmuş durumda. 108 MP çözünürlüğe sahip kamerası ile oldukça büyük fotoğraflar çekebilen telefon, çektiği bu fotoğraflarda bizlere en iyi yakınlaştırma özelliğini sunabiliyor. Çekilen fotoğraflarda, 108 MP çözünürlük ile oldukça fazla piksele sahip olurken, bu pikseller yakınlaştırma kısmında bozulmadığı için çekilen fotoğrafları kayıp yaşamadan yakınlaştırabiliyorsunuz.
En iyi ultra geniş açı: Samsung Galaxy Note10+ 5G
Grup çekimleri ve manzara fotoğrafçıları için vazgeçilmez özelliklerden biri olan ultra geniş açı sensörü, son yıllarda akıllı telefonlara konulan temel özelliklerden biri haline gelmeyi başardı. DxOMark listesinin ise en iyi ultra geniş açı fotoğraf çekebilen telefonu Samsung Galaxy Note 10+ 5G versiyonu oldu.
En iyi gece fotoğrafçılığı: Huawei Mate 30 Pro
Her yönden en iyi telefonlar listesinde yer alan bir diğer telefonda Huawei Mate 30 Pro. Bu kez gece fotoğrafçılığı konusunda listemizde yer alan Mate 30 Pro, dünyanın en iyi gece fotoğrafı çeken telefonu unvanına sahip.
Haber
ETS 2 için Türkiye haritası 5 Aralık’ta geliyor!
ETS 2 ya da tam adıyla Euro Truck Simulator 2, 2012 yılında çıkışını gerçekleştirmesine rağmen DLC ve birçok yenilikleri almaya devam ediyor. Türkiye’de çok büyük kitlesi olan ETS 2 ise yıllardır beklenen resmi Türkiye haritası hamlesine nihayet başlıyor.
Şimdiye kadar Going East ile Avrupa’nın doğusuna, İskandinavya ile kuzeye, Vive La France ile Fransa ve Beyond the Baltic Sea ile Rusya, Finlandiya arasındaki ülkeleri de geniş Avrupa haritasına katan SCS Software ekibi, artık Road to the Black Sea ile Karadeniz’e geliyor.
Trakya haritası ETS 2’de!
5 Aralık tarihinde yayınlanacağı açıklanan yeni DLC paketi Road to the Black Sea adını alırken Romanya, Bulgaristan ve nihayet Türkiye’yi de haritasına dahil ediyor. Ancak bu paketin tüm Türkiye’yi değil, trakya bölgesini eklediğini belirtelim.
İstanbul geliyor!
Romanya ve Bulgaristan’ın yanı sıra Türkiye’den Kapıkule ile başlayan yerel haritamızda Edirne, Tekirdağ ve İstanbul yer alacak. İstanbul’da ise metrobüsler dikkat çekerken, Halkalı, Beylikdüzü yolu, İkitelli, Atatürk Havalimanı ve Mall of İstanbul gibi bölgeler görünüyor. Şu an için ise maalesef boğazı ve köprüleri kulllanamıyor olacağız. Yani İstanbul’un sadece Avrupa yakası bu DLC paketinde yer alacak.
Road to the Black Sea özellikleri
ETS 2 Road to the Black Sea ek paketinde 10 bin kilometreden fazla yol eklenecekken, 11 yeni yerel şirket de yerini alacak. Toplamda Türkiye’den 3 il olmak üzere 20 şehir eklenecek oyunda Dunaj şehrinde de nehir feribotu kullanılabilir olacak.
Şu an için fiyatı açıklanmayan ek paketin 40 TL ya da üzeri bir fiyata gelmesi bekleniyor.
Diğer
Windows 10 Pro, URcdkeys Black Friday indirimiyle 12$ oldu
Cuma indirimleri kapsamında sadece fiziksel ürünlerde değil, dijital çözümlerde de güzel indirimler görüyoruz. Pek çok farklı yazılım için anahtar satın alabileceğiniz bir platform olan urcdkeys.com web sitesi, Windows 10 Pro ve Office yazılımları gibi ürünlerde indirime gitti.
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