Xiaomi fotoğraftaki yazıyı kaldırmak

ETS 2 ya da tam adıyla Euro Truck Simulator 2, 2012 yılında çıkışını gerçekleştirmesine rağmen DLC ve birçok yenilikleri almaya devam ediyor. Türkiye’de çok büyük kitlesi olan ETS 2 ise yıllardır beklenen resmi Türkiye haritası hamlesine nihayet başlıyor.

Şimdiye kadar Going East ile Avrupa’nın doğusuna, İskandinavya ile kuzeye, Vive La France ile Fransa ve Beyond the Baltic Sea ile Rusya, Finlandiya arasındaki ülkeleri de geniş Avrupa haritasına katan SCS Software ekibi, artık Road to the Black Sea ile Karadeniz’e geliyor.

Trakya haritası ETS 2’de!

5 Aralık tarihinde yayınlanacağı açıklanan yeni DLC paketi Road to the Black Sea adını alırken Romanya, Bulgaristan ve nihayet Türkiye’yi de haritasına dahil ediyor. Ancak bu paketin tüm Türkiye’yi değil, trakya bölgesini eklediğini belirtelim.

İstanbul geliyor!

Romanya ve Bulgaristan’ın yanı sıra Türkiye’den Kapıkule ile başlayan yerel haritamızda Edirne, Tekirdağ ve İstanbul yer alacak. İstanbul’da ise metrobüsler dikkat çekerken, Halkalı, Beylikdüzü yolu, İkitelli, Atatürk Havalimanı ve Mall of İstanbul gibi bölgeler görünüyor. Şu an için ise maalesef boğazı ve köprüleri kulllanamıyor olacağız. Yani İstanbul’un sadece Avrupa yakası bu DLC paketinde yer alacak.

Road to the Black Sea özellikleri

ETS 2 Road to the Black Sea ek paketinde 10 bin kilometreden fazla yol eklenecekken, 11 yeni yerel şirket de yerini alacak. Toplamda Türkiye’den 3 il olmak üzere 20 şehir eklenecek oyunda Dunaj şehrinde de nehir feribotu kullanılabilir olacak.

Şu an için fiyatı açıklanmayan ek paketin 40 TL ya da üzeri bir fiyata gelmesi bekleniyor.