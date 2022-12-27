Ülkemizde genellikle kulaklıklarıyla, telefonlarıyla, akıllı saatleriyle ve bilhassa son zamanlarda robot süpürgeleriyle tanıdığımız Xiaomi, MIJIA Smart Fish Tank isimli yeni bir akvaryum çıkardı.

Ürün suyunu temizlemeden 6 aya kadar kullanım süresi sunuyor. MIJIA Smart Fish Tank, su pompası, besleme tankı, filtreleme sistemi ve sıcaklık sensörü ile birlikte geliyor. Bunun yanı sıra hem görünürlük hem de estetik için içerisinde aydınlatma da bulunuyor. Bu aydınlatma, 24 adet LED beyaz ışık ve 16 adet RGB ışık olmak üzere toplamda 40 adet LED bulunuyor.

Akvaryum, beş katlı bölmeli modülü sayesinde kendi kendini temizleyebiliyor.

Akvaryum MIJIA uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Cihazın en çok öne çıkan özelliği de bu. Siz evde yokken bile uygulama sayesinde balığınızı uzaktan besleyebilirsiniz.

MIJIA Smart Fish Tank, 28 Aralık tarihinde Çin’de satışa çıkacak. Cihaz 349 Yuan fiyat etiketine sahip olacak. Bu da 50 Amerikan Dolarına denk geliyor.