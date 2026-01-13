Xiaomi 17 Ultra by Leica başlıklı bu videoda, cihazın kamera yeteneklerini gerçek kullanım senaryoları üzerinden mercek altına aldık. Yaklaşık 60–70 farklı fotoğrafı tek tek yorumlayarak sensör performansını, dinamik aralığı, renk doğruluğunu ve düşük ışık başarımını detaylı şekilde değerlendirdik. Leica M9 ve Leica M3 filtrelerinin fotoğraflara kattığı karakteri örnekler üzerinden ele alırken, bu filtrelerin dijital bir efekt olmanın ötesinde klasik Leica renk bilimini ve kontrast anlayışını nasıl yansıttığını da anlattık. Özellikle siyah-beyaz çekimlerde ton geçişleri ve doku başarımı dikkat çekici bir noktada duruyor.

Videoda ayrıca Xiaomi 17 Ultra’nın döner yapıdaki kamera halkasının ne işe yaradığını ve pratikte nasıl kullanıldığını aktardık. Bu yapı, zoom, odak veya pozlama gibi ayarların çok daha hızlı ve sezgisel şekilde kontrol edilmesini sağlarken mobil fotoğrafçılığı bir adım ileri taşıyor. LOFIC teknolojisinin yüksek dinamik aralık ve parlak alan kontrolüne katkısını, Leica APO lenslerin ise renk saçılmalarını minimize ederek daha net ve doğru görüntüler sunmasını teknik ama anlaşılır bir dille açıkladık. Sonuç olarak Xiaomi 17 Ultra, Leica iş birliğini sadece bir marka ortaklığı olarak değil, fotoğrafın ruhunu telefona taşıyan gerçek bir kamera deneyimi olarak sunuyor.

#Xiaomi #Xiaomi17Ultra #Leica