Çinli teknoloji devi Xiaomi, MWC 2024’de yeni amiral gemisi serisi olan Xiaomi 14 serisini küresel pazar için de piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi, yeni amiral gemisi olacak olan Xiaomi 15 üzerinde çalışıyor. Xiaomi 15 ekran büyüklüğü sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Xiaomi 15 ekran büyüklüğü ne kadar olacak?

Xiaomi 15 ekran büyüklüğü sızıntısı Digital Chat Station’dan geliyor. DCS’nin dediğine göre Xiaomi 15 ekran büyüklüğü tarafında önceki nesil olan Xiaomi 14 ile aynı ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bu da Xiaomi 15 ekran büyüklüğünün 6.36 inç olacağını gösteriyor.

Bir önceki nesil: Xiaomi 14

Xiaomi 14, 6.36 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 3000 nit parlaklık ve HDR destekliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızına sahip olması ile öne çıkıyor. Akıllı telefonun ekranında OLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Akıllı telefon kaputun altında 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip. Yonga setine 12 GB/ 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gücünü 120W kablolu, 50 W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 4610 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise akıllı telefon, Leica destekli bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde Leica SUMMILUX lensli ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya ise 50 MP çözünürlüğünde bir ekstra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Üçüncü kamera ise 50 MP çözünürlüğünde, 75 mm büyüklüğünde Leica SUMMILUX lensli bir telefoto kamera. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip. Kameraların hepsi Xiaomi Imaging Engine tarafından yapay zeka ile destekleniyor.